Parkhaus beim Flawiler Bahnhof:

Machbarkeitsstudie Auf dem Areal Bahnhof/Schulhaus Grund soll ein Parkhaus entstehen. Die Genossenschaft Gemeinschaftsantennen Flawil hat hierfür auf eigene Kosten eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis soll im ersten Halbjahr 2019 vorliegen. Andrea Häusler

Der Flawiler Bahnhofplatz befindet sich derzeit im Umbau. Das Parkhaus käme auf die Westseite des Areals zu stehen. (Bild:rkf)

Nach der Übertragung des operativen Geschäfts und der Infrastruktur an die Thurcom in Wil und die Technischen Betriebe Flawil hatte die Genossenschaft Gemeinschaftsantenne Flawil (GGA) entschieden, das verbleibende Vermögen für gute Projekte in Flawil zur Verfügung zu stellen oder damit Investitionen für die Zukunft anzustossen.

Abklärungen auf eigene Kosten

Die Genossenschafter mit Präsident Raphael Kühne haben nun dem Gemeinderat angeboten, auf eigene Kosten eine Machbarkeitsstudie für ein Parkhaus beim Bahnhof oder beim Schulhaus Grund zu erstellen. Da ein solches Projekt durchaus eine Chance für die Zukunft sein kann und sich daraus keine unmittelbaren Kostenfolgen für die Gemeinde Flawil ergeben, hat der Gemeinderat das Angebot angenommen.

Westausfahrt wird einbezogen

Im Auftrag der GGA Flawil wird die Firma Renespa AG aus Weinfelden in den kommenden Monaten in Absprache mit den Verantwortlichen der SBB prüfen, ob sich auf der Westseite des Bahnhofs oder beim Schulhaus Grund ein Parkhaus realisieren lässt, allenfalls in Kombination mit zusätzlichen Nutzungen. Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass die Fläche der Westausfahrt in die Überlegungen miteinbezogen wird.

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist völlig offen,schreibt der Gemeinderat in seiner entsprechenden Mitteilung. Es sollte im ersten Halbjahr 2019 vorliegen. Die Verantwortlichen werden zuerst die Anwohnerinnen und Anwohner und anschliessend die Bevölkerung über die Ergebnisse informieren.