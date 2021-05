Pandemie Höchste Zeit, Lehren aus der Krise zu ziehen – die Journalistin und Autorin Liliane Schär-Jaluzot war von Corona besonders betroffen Die 89-jährige Wilerin Liliane Schär-Jaluzot wohnt im Alterszentrum Sonnenhof. Dieses wurde schwer von einem Coronaausbruch getroffen. In einem Essay schreibt die Autorin, die selber an Corona erkrankte, was sie erlebt hat und was wir aus der Krise mitnehmen sollten.

Kurz vor der Pandemie: Liliane Schär-Jaluzot liest aus ihrem Buch «Was ich noch sagen wollte». Bild: Hans Suter

Im Frühling 2020 verschanzte sich die Menschheit, vom Coronavirus bedroht, hinter Schutzmasken. Nach einem langen Jahr der Isolationen, Quarantänen und Besinnungspausen werden nun die blass gewordenen Gesichter von ihren Masken versuchsweise befreit. Zuletzt landen die Schutzmasken in Containern, einer Art Viren-Entsorger. Was für Umstände wegen ein paar nanokleiner Wesen, Covid-19 genannt?

Hätten die Menschen nicht mehr Beachtung verdient nach all den Verzichten, den engen Wohnverhältnissen mit Homeoffice und Schulzimmer-Atmosphäre?

Das Eisen schmieden, solange es warm ist

Hitzig haben sich die Gespräche an den langen Tischen im Speisesaal des Alterszentrums deswegen nicht abgespielt. Ein paar Spässe und nach dem Essen ab in die Versenkung. Jeder und jedem bleibt es vorbehalten, sich entweder dem Mittagsschlaf oder tiefgründigen Meditations- und Mussestunden zu ergeben: sich selbst zu erkennen, zu erneuern, Erkanntes zu vertiefen.

Für die Genesenden, die doppelt Geimpften, für die gesund Gebliebenen ist jetzt die Zeit angebrochen, Lehren aus Corona zu ziehen. Ich rate eindringlich, schmiedet das Eisen, solange es noch warm ist. Die Frustrationen wegen Corona tun immer noch weh, sie vermöchten aber zu motivieren, sich geistig-seelisch besonders anzustrengen mit dem Ziel, eine Kultur der geistigen Welt zu verankern zum Nutzen der Menschheit, Natur und der Wissenschaft.

Der Traum von klugen Lösungen für Menschheitsprobleme

Wer sich mit Tiefsinn dem Leben anvertraut hat, glaubt nun – nach Corona – zu wissen, dass die Kultur der Trennung ausgedient hat. Sie sei einer Kultur der geistig-seelischen Verbundenheit, vermehrter Menschlichkeit und der selbstlosen Liebe (Agape) gewichen.

Die kollektiven Probleme, die wir alle mitverursachen, wurden lange genug anderen kollektiven Gesellschaften in die Schuhe geschoben. Ich träume von kleinen Bündnissen, die auf der Suche sind nach klugen Lösungen zur Bewältigung der extrem vielfältigen Menschheitsprobleme. Selbst die Frömmsten haben es bislang noch nicht geschafft, das ewig trennende Denken – hier die Guten, dort die Bösen – ganz aus der Welt zu schaffen.

Tischnachbarn fehlen im Speisesaal

Und doch haben sich zahllose Herzen für die immense Not der schwer an Corona Erkrankten, dem Leid ihrer Angehörigen und der harten Realität geöffnet. Wer im Alterszentrum nach der ersten grösseren Lockerung wieder im Speisesaal – und nicht mehr im Stübli der einzelnen Stockwerke – den eigenen Sitzplatz wieder beanspruchen durfte, traf es wie ein Schlag: Mehr als zwei Dutzend Tischnachbarn werden nie wieder ihren ehemaligen oder entfernt platzierten Nachbarn gegenübersitzen oder zuwinken können.

Das Festhalten am eigenen Ich lässt sogar Sorglose erschauern. In solchen Momenten packt einen die Wirklichkeit hart an. Bitte, schau es an dein Gegenüber. Schau es genau an, wer weiss, was ihm noch widerfahren wird, ehe es an der Reihe ist, zu gehen.