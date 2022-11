Othmarsmarkt Die Wiler Chilbi wird bunt und hell wie immer – trotz drohender Energiekrise und grosser Risiken Schausteller und Organisator Niklaus Harder berichtet über Vorbereitungen, Risiken und sagt, worauf sich die Besucherinnen und Besucher der Chilbi am Othmarsmarkt trotz allem freuen können.

Am Mittwoch wurden auf dem Bleicheplatz bereits die grösseren Fahrgeschäfte aufgebaut. Bild: Jochen Tempelmann

Wie jedes Jahr wird der traditionelle Wiler Othmarsmarkt von der Chilbi auf dem Bleicheparkplatz begleitet. Dieses Wochenende sowie am eigentlichen Markttag nächste Woche Dienstag lädt die bunte Budenstadt zum Bummelrundgang.

Im Auftrag der Stadt Wil kümmert sich Niklaus Harder darum, dass die Besucherinnen und Besucher ein ausgewogenes Unterhaltungsprogramm erwartet. Der Schausteller ist zwar eigentlich schon im Pensionsalter, die Chilbi aber eine Herzensangelegenheit. Er weiss, warum die Stadt ihn mit der Organisation betraut: «Dafür braucht es eine Person, die in der Branche gut vernetzt ist und auch vor Ort mit anpackt.»

Monatelange Vorbereitungen

Der Schausteller und Chilbi-Organisator Niklaus Harder. Bild: Joshua Lindenmann

Schon vor Monaten hat Harder mit der Vorbereitung begonnen. Alles beginnt mit der Ausschreibung der Stellplätze in Fachzeitschriften. Für den richtigen Mix an Attraktionen brauche es dann das Fingerspitzengefühl des Branchenkenners:

«Ein attraktiver Platz braucht Neuheiten und Altbekanntes.»

Damit sich die Chilbi jedes Jahr anders präsentiert, setzt Harder auf Abwechslung. So wird dieses Jahr die Familienachterbahn «Dragon» auf dem Jahrmarkt stehen, nachdem sie zuletzt vor vier Jahren in Wil war – jedes Jahr das Gleiche wäre langweilig. Doch auch die altbewährten Klassiker dürfen nicht fehlen: Büchsenwerfen, Schiessbuden und Autoscooter gehören zu den Dauerbrennern und sind auch dieses Jahr dabei.

Strom sparen, wo es geht

Es wird also wieder bunt, grell und laut, wie es sich für eine Chilbi gehört. In Zeiten der Energiekrise ist der damit verbundene Stromverbrauch umstrittener als sonst. Man habe sich daher dazu entschieden, die Beleuchtung der Budenfassaden tagsüber ausgeschaltet zu lassen, erklärt Harder.

Das Stromsparpotenzial ist aber nicht besonders gross: Ein Karussell ohne Strom dreht sich nun einmal nicht. Wo gespart werden kann, hat die Branche bereits umgestellt. So haben die allermeisten Buden die opulente Beleuchtung bereits auf ökonomischere LED umgerüstet. Dies ganz einfach aus dem Grund, dass die Stromkosten in der Platzmiete nicht enthalten sind.

Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen

Am Mittwoch haben die Aufbauarbeiten begonnen. Es muss so schnell wie möglich gehen, um die Parkplatzfläche so kurz wie möglich zu belegen. Erst kommen die grösseren Fahrgeschäfte, dann folgen am Freitag die kleineren Buden. Danach liegt der Erfolg der Chilbi in den Händen höherer Mächte: Harder hofft auf gutes Wetter. Bei Schnee und Regen kommen nur die Hartgesottenen, ein Sturm könnte sogar zu ernsten Schäden an den Buden führen. Trotz allem bleibt Harder gelassen:

«Das Schaustellerbusiness ist ein Risikogeschäft, das gehört dazu.»

Zuletzt musste die Branche sich durch die Pandemie retten – kaum jemanden hätte der Stillstand des öffentlichen Lebens schwerer getroffen, berichtet Harder. Doch auch davon hat sich das Chilbigeschäft erholt. Genügend Buden für die Chilbi zu finden, sei kein Problem gewesen. Und sollte doch noch eine Bude spontan ausfallen, hat Harder noch immer die Buden seines Familienunternehmens in der Hinterhand.