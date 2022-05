Ortsplanung Nicht nur höher und massiger: Zuzwil will qualitativ zusammenrücken Zuzwil will sich gesetzeskonform, dennoch aber qualitativ entwickeln. Der revidierte Zonenplan und das neue Baureglement sollen es richten. Gut 70 Personen liessen sich am Montag die kommunalen Planungsinstrumente erläutern.

Der neue Zonenplan sieht südlich der Landi eine Landparzelle für öffentliche Bauten und Anlagen vor. Eine Reserve, die für die Auslagerung des Werkhofs oder des Feuerwehrdepots genutzt werden könnte. Bild: Andrea Häusler

Die Weichen wurden vor neun Jahren schweizweit mit dem Ja zum revidierten Raumplanungsgesetz gestellt. Nach der Inkraftsetzung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes vor viereinhalb Jahren sind die St.Galler Gemeinden nun dabei, ihre Ortsplanungsinstrumente anzupassen – auch Zuzwil. Der Richtplan ist bereits genehmigt. Jetzt liegt der Fokus auf den Rahmennutzungsplänen, zu denen bis Ende Monat das öffentliche Mitwirkungsverfahren läuft.

Das Ziel heisst weiterhin «Siedlungsentwicklung nach innen». Das bedeute jedoch nicht, dass einfach grösser, höher und massiger gebaut wird, sagte Gemeindepräsident Roland Hardegger an der Informationsveranstaltung vom Montag und betonte: «Wir wollen Dichte am richtigen Ort und in der richtigen Qualität fördern. Verbunden mit einer abgestimmten Erschliessung.» Auch künftige Generationen sollten noch von den getroffenen Massnahmen profitieren können.

Fussballplatz- und Werkhof-Optionen

Der Zonenplan Zuzwils stammt von 1989. Was wird nun neu – abgesehen von den Bezeichnungen und Darstellungen, dem Wegfall der Zone «übriges Gemeindegebiet» und den Regelungen zur Sondernutzungsplanpflicht?

Zahlreiche Anpassungen dienen lediglich der Angleichung an den baulichen Istzustand oder tragen veränderten Nutzungsbedürfnissen Rechnung. Ein Beispiel: Die Bildstrasse in Züberwangen, heute Wohn- und Gewerbezone, wird zur Wohnzone 10. Gleiches gilt für die Einfamilienhäuser an der Gehrenstrasse in Weieren und die Gebäude an der Dorfstrasse in Züberwangen: Sie sollen von der Kern- in die Wohnzone 10 (niedrige Dichte) wechseln.

Vereinzelte Änderungen der Neuzonierung sind jedoch in der Absicherung möglicher künftiger Bedürfnisse begründet. Ein Beispiel dafür ist die Sportplatzfrage. Die Option, diese dereinst nördlich des Wohn- und Pflegeheims Lindenbaum anzusiedeln, bleibt. Hinsichtlich dessen sollen die Übriges-Gemeindegebiet-Parzellen im Gebiet Langfori der Freihaltezone Sport und Freizeit zugewiesen werden.

Beispiel zwei: Das heutige Werkhof-Areal an der Herbergstrasse in Zuzwil (Industrie-/Gewerbezone) wird der Wohn- und Gewerbe- und teilweise Wohnzone 14,5 zugewiesen. Das zeigt das langfristige Ziel, den Werkhof irgendwann auszulagern. Eine neue Möglichkeit dafür eröffnete sich beispielsweise an der Henauerstrasse, wo der neue Zonenplan, angrenzend an die Landi, eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen vorsieht. Wobei diese nicht zu Lasten von Fruchtfolgefläche gehe, wie Ortsplaner Armin Meier in der Beantwortung einer Frage betonte.

Zuzwil muss übrigens, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, kein Land auszonen.

Zuzwil will den grossen Grenzabstand zurück

Die Änderungen am bestehenden Zonenplan sind auf der Website der Gemeinde markiert und erläutert. Noch bis Ende Monat besteht die Möglichkeit, sich mittels Brief und erstmals auch online über E-Mitwirkung zu den Planänderungen vernehmen zu lassen.

Die gleiche Frist gilt für das neue Baureglement, in dem neben den Bestimmungen zu den einzelnen Zonen auch die Voraussetzungen zum Erhalt einer Baubewilligung definiert sind. Die Bestimmungen richten sich nach dem kantonalen Planungs- und Baugesetz, welches grössere Bauten zulässt. So ist zum Beispiel der frühere grosse Grenzabstand gestrichen worden.

«Diesen möchte der Gemeinderat zur Sicherung der bestehenden Überbauungsqualität erhalten», sagte Roland Hardegger und verwies auf die politischen Diskussionen im Kantonsrat, welche gerade dies zum Inhalt haben. Der Baumassenziffer sei zugestimmt worden, weil damit einer übermässigen Verdichtung entgegengewirkt werden könne.

Nach dem Ende und der Auswertung des Mitwirkungsverfahrens erfolgt die öffentliche Auflage von Zonenplan und Baureglement. Anschliessend untersteht der Zonenplan dem fakultativen Referendum, bevor die Genehmigung durch das kantonale Amt für Raumentwicklung und Geoinformation folgt.

Der letzte Schritt im Zug der Revision der Ortsplanungsinstrumente ist dann die Überarbeitung des Schutzplans beziehungsweise der Schutzverordnung.