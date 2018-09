Ortsplanung: Die Bevölkerung darf mitreden Die Gemeinde Degersheim passt ihre Ortsplanungsinstrumente der kantonalen Gesetzgebung an. Erste Entwürfe liegen bereits vor.

Die Gemeinde Degersheim erneut ihre Ortsplanungsinstrumente (Bild: Andrea Häusler)

Am 1. Oktober 2017 ist im Kanton St. Gallen das neue Planungs- und Baugesetz (PBG) in Kraft getreten. Die Gemeinden sind aufgefordert, ihre Ortsplanungsinstrumente innerhalb der nächsten zehn Jahre anzupassen. Der Gemeinderat Degersheim hat sich entschieden, die Erneuerungsarbeiten zeitnah in die Hand zu nehmen.

Zonenplan und Baureglement müssen miteinander erlassen werden

Mittlerweile konnten Zonenplan und Baureglement beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht werden. Der Entwurf des kommunalen Richtplans wurde vom Gemeinderat bereits verabschiedet und anschliessend vom Baudepartement des Kantons vorgeprüft. Mittlerweile wurden die Rückmeldungen aus der Vorprüfung verarbeitet und wo nötig in den Richtplan übernommen. Die Richtplanung stimmt die Siedlungs-, Verkehrs- und Landschaftsentwicklung sowie den geplanten Infrastrukturausbau für einen längeren Zeitraum aufeinander ab. Er dient somit als Grundlage für den Zonenplan und das Baureglement. Zonenplan und Baureglement bilden sie sogenannten Rahmennutzungspläne einer Gemeinde und müssen zwingend miteinander erlassen werden.

Entwürfe dem Baudepartement übergeben

Nachdem die Grundzüge des Richtplanes festgelegt waren, hat sich der Gemeinderat intensiv mit dem Baureglement auseinandergesetzt. «Es galt, die Spielräume, die der Gemeinde noch bleiben, so auszufüllen, dass sich Degersheim in den nächsten Jahren optimal entwickeln kann», sagt Gemeindepräsidentin Monika Scherrer.

«Dabei müssen eine effiziente Raumnutzung und die Aufrechterhaltung der Lebensqualität gleichermassen berücksichtigt werden.»

Auch die Arbeiten am Zonenplan wurden vorangetrieben. Unmittelbar nach den Sommerferien konnte der Gemeinderat einen ersten Entwurf der beiden Rahmennutzungspläne verabschieden. Mittlerweile wurden die Entwürfe dem Baudepartement des Kantons übergeben, wo sie von verschiedenen Fachleuten überprüft werden.

Sobald die Ergebnisse der Vorprüfung vorliegen, gilt es, diese so gut wie möglich einzufügen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Danach werden Richt- und Zonenplan sowie das Baureglement der Bevölkerung zur öffentlichen Mitwirkung vorgelegt. Sobald die Ergebnisse aus der Mitwirkung in die Planungsinstrumente eingeflossen sind, können diese vom Gemeinderat definitiv erlassen werden.