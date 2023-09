Orgelrevision Orgel hat Lebensende erreicht: Mit Pfeifenpatenschaften möchte die evangelische Kirche Niederuzwil die Instandstellung finanzieren Die Orgel in der evangelischen Kirche Niederuzwil muss revidiert werden. Nach dem positiven Votum der Kirchbürgerschaft im Frühjahr ist nun eine Spendenaktion gestartet worden. Mit einer Pfeifenpatenschaft wird die Bevölkerung aufgefordert, einen langfristigen Wert vor Ort zu schaffen.

Valentin Arnold Präsident der Arbeitsgruppe Orgelrevision, Kirchenmusiker Stefan Wieske und Beat Diener Mitglied der Arbeitsgruppe Orgelrevision (von links). Bild: Michel Canonica

«Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren.» Dieses bekannte und viel gesungene Kirchenlied intoniert Kantor Stefan Wieske bei unserem Besuch auf der Orgel der evangelischen Kirche in Niederuzwil. Der Klang des Instruments erfüllt den sakralen Raum. Für den Laien kaum wahrnehmbar, erkennt der Organist Misstöne.

In der Tat hat das Instrument das Ende seiner Lebensdauer erreicht. «Für die weitere Nutzung muss die Orgel revidiert werden», sagt Valentin Arnold, Präsident der Arbeitsgruppe Orgelrevision, der Stefan Wieske, Beat Diener und Pfarrerin Angelica Grewe angehören. Einen entsprechenden Grundsatz haben Kirchbürgerinnen und Kirchbürger in diesem Frühjahr gefällt. Sie hatten die Wahl zwischen einer Orgelrevision und einer neuen elektronischen Orgel.

Der Revision der Orgel – der teureren Variante – wurde klar der Vorzug gegeben. «Das war ein Bekenntnis für uns, Geld in die Hand zu nehmen und die Vorbereitungen voranzutreiben», betont Arnold.

Letzte voll pneumatische Orgel ihrer Art

Der Orgel hat der Zahn der Zeit zugesetzt. So hat sie Schimmel angesetzt. Aus diesem Grund muss sie komplett gereinigt werden. Ebenso der Spieltisch, insbesondere Registerschalter und Tasten. Weiter muss die Mixturen-Zusammenstellung im Hauptwerk, wie Kuhn sie einst gebaut hat, wieder hergestellt werden. «Dies würde im Plenum einen satteren Klang ergeben», weiss Wieske.

Kantor Stefan Wieske erkennt die Mängel der Orgel beim Spielen. Bild: Michel Canonica

Die Orgel wurde 1938 von der Firma Kuhn in Männedorf gebaut und ist die letzte voll pneumatische Orgel ihrer Art in der Schweiz. Sie ist zwar nicht denkmalgeschützt, aber erhaltenswert. Beim Instrument strömt die Luft vom Spieltisch durch lange Bleiluftröhrchen über mehr als 1600 Ventile zu den Pfeifen. Revidiert wurde die Orgel in den Jahren 1950, 1963 und 1992. Beim Umbau im Jahr 1938 wurde die Empore neu gebaut, und die Orgel kam nach vorne in den Chor.

Sie wurde als Einheit mit Kanzel, Pfarrstuhl, Abendmahlstisch und Organistenpult (Spieltisch) erstellt. «Leider ist der schöne romantische Klang bei der letzten Revision verloren gegangen, indem man das Instrument barockisiert hat», bedauert Wieske.

Hoher finanzieller Aufwand

An der Bürgerversammlung wurden die Kosten der Revision vorsichtig auf rund 170'000 Franken geschätzt. Hinzu kommen jährliche Unterhaltskosten von rund 3000 Franken. «Damit wir dies finanzieren können, sind wir auf Spenden angewiesen», sagt Arnold. Die «Spendenaktion Liebestöne» richtet sich an Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und Institutionen.

Ermuntert wird die Arbeitsgruppe durch eine Spendenaktion zugunsten einer Orgel in der Wallfahrtskirche Maria Dreibrunnen in Bronschhofen, wo bereits 510'000 Franken zusammengekommen sind (Wiler Zeitung vom 29. August). «Wir investieren in die hörbare Liebe Gottes in unserer Kirche und sanieren unsere Kuhn-Orgel in Niederuzwil», heisst es in einer kleinen Broschüre, in der die Sanierungsarbeiten aufgelistet werden.

Eine Pfeifenpatenschaft helfe mit, langfristige Werte vor Ort zu schaffen. Die musikalischen Möglichkeiten der Orgel – von «Lobet den Herrn» bis «Star Wars» – sollen weiterhin zur Verfügung stehen.

An der nächsten Bürgerversammlung soll der Kirchbürgerschaft im kommenden Frühjahr einen Kreditantrag unterbreitet werden. Die Arbeiten sollen im Herbst nächsten Jahres in Angriff genommen werden. Sie werden rund drei Monate in Anspruch nehmen.