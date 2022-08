Organisationsentwicklung Geschäftsführerin oder Geschäftsführer gesucht: So entwickeln sich drei katholische Kirchgemeinden weiter Die Kirchgemeinden Henau-Niederuzwil, Bichwil-Oberuzwil und Jonschwil befinden sich derzeit in einer Reorganisation. Künftig werden die operativen Aufgaben der Geschäftsführung von den strategischen Aufgaben der Verwaltungsräte getrennt.

Der per Ende 2023 zurücktretende Präsident des Zweckverbands der Seelsorgeeinheit, Paul Gähwiler-Wick, informiert über die geplanten Entwicklungsschritte in der Organisation. Bild: PD

Die drei katholischen Kirchgemeinden Henau-Niederuzwil, Bichwil-Oberuzwil und Jonschwil regeln die Verwaltung der Seelsorgeeinheit seit 2020 in der öffentlich-rechtlichen Form eines Zweckverbandes. Die Neuausrichtung der Verwaltung und die Suche nach einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer sind die aktuellen Schritte in der Weiterentwicklung, heisst es in einer Mitteilung.

Im Hinblick auf die Vorbereitung der Wahlen in die kirchlichen Behörden für die Amtsperiode 2024 bis 2027 beschäftigten sich die Verwaltungsräte im ersten Halbjahr 2022 intensiv mit der Neuausrichtung der Verwaltung ab 2024. Dazu setzte der Verwaltungsrat des Zweckverbandes eine vierköpfige Arbeitsgruppe ein. Diese verglich die eigene Verwaltung mit der Organisationsstruktur von Seelsorgeeinheiten und Kirchgemeinden ähnlicher Grösse und beratschlagte sich mit der Aufsichtsbehörde, dem Katholischen Konfessionsteil in St.Gallen.

Paul Gähwiler-Wick, Präsident des Zweckverbands, sagt: «Aufgrund der bisher gemachten eigenen Erfahrungen und der Ergebnisse der Arbeitsgruppe haben sowohl der Verwaltungsrat des Zweckverbandes wie auch die Kirchenverwaltungsräte von Henau-Niederuzwil und Bichwil-Oberuzwil beschlossen, mit Beginn der Amtsdauer 2024 bis 2027 die operativen Aufgaben der Geschäftsführung von den strategischen Aufgaben der Verwaltungsräte zu trennen.»

Ziele der neuen Organisation

Mit der neuen Organisation soll die Verwaltung selbstbestimmt in eine stabile und nachhaltige Zukunft geführt werden. Paul Gähwiler-Wick: «Die angestellten Mitarbeitenden sollen durch die neue Struktur eine Kontaktperson erhalten, die in grösserem Masse zeitlich verfügbar sein wird.» Zudem strebe man an, die Anzahl nebenamtlich tätiger Verwaltungsräte zu reduzieren, da sich in der heutigen Zeit wenige Menschen für zeitintensive Nebenämter zur Verfügung stellen würden.

Die für die neue Organisation nötigen Anpassungen der jeweiligen Kirchgemeindeordnungen werden den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern an den Kirchbürgerversammlungen im nächsten Frühjahr zum Beschluss vorgelegt. (pd/mas)