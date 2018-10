Oranges Gold: Der Hype um die Kürbisse hält an Kürbisse sind im Trend. Auch in Wil sind sie überall anzutreffen – und das, obwohl sie in der Region nicht in Unmengen angebaut werden. Der Grund für die grosse Nachfrage ist simpel.

Nicola Ryser

Kürbisse, so weit das Auge reicht: Auch beim Stand der Familie Ball in Wil ist das Sortiment gross. Bild: Nicola Ryser

Gross, schlank, dick, klein, mit einem langen Stil, gelb, orange, grün – die äusseren Merkmale von Kürbissen sind mannigfaltig, die Liste ihres Erscheinungsbilds ist ellenlang. Folglich trifft man sie oftmals in unterschiedlichem Kleid an. Auf Bauernhöfen, an kleinen Ständen und in den Läden der Grossverteiler: Überall füllen sie farbenfroh die Regale. Vor allem im Herbst – die Erntesaison beginnt Ende August – ist das Gemüse im Verkauf omnipräsent. Und dass, obwohl die Schweiz nicht unbedingt bekannt ist für den breitflächigen Kürbisanbau. Das Angebot ist dennoch da – und die Nachfrage enorm. Der Kürbis gilt als Trendgemüse, zu dieser Jahreszeit ist er der Verkaufsschlager schlechthin, auch in der Region Wil. Doch woher kommt die Faszination?

Selbstbedienung für Kürbisliebhaber

Im Kanton St. Gallen werden jährlich bis zu 50 Tonnen Kürbis geerntet, im Thurgau sogar mehr als 1300 Tonnen. In der Stadt Wil und Umgebung wiederum sind Kürbisanbauten eher spärlich bis inexistent. Und doch findet man vor Ort kleine Stände, die das Gemüse im Angebot haben. So beispielsweise am östlichen Eingang Wils an der St. Gallerstrasse. Neben dem Kreisel steht vor der Baumreihe ein kleiner Stand, üppig gefüllt mit dutzenden Kürbissorten. Die Kürbisse sind mit Preisklebern beschildert, eine kleine Kasse hängt an einem Pfosten. Selbstbedienung für Kürbissliebhaber sozusagen.

Der Stand gehört der Familie Ball aus Brütten in der Nähe von Winterthur. Seit 15 Jahren sind sie im Bio-Kürbisanbau tätig, der Stand in Wil ist einer von mehreren, die zwischen Kloten und Gossau verteilt sind. «Wir pflanzen um die 40 Kürbissorten an. Zumeist sind es altbekannte Sorten wie die klassischen orangen Kürbisse», sagt Peter Ball. «Die Leute kaufen sie, um sie entweder zu kochen und zu essen oder um sie zu schnitzen.»

Dort liegt laut Ball der Grund, warum das ursprünglich aus Amerika stammende Gemüse so gut bei den Leuten ankommt: «Kürbisse sind überall anzutreffen, ob im Restaurant, integriert in der Menükarte oder an Halloween, geschnitzt mit schaurigen Gesichtern. Die Leute sehen das und wollen auch mitmachen und das Gemüse ausprobieren, ob als Essen oder als Verzierung.»

Von 600 Sorten 180 im Angebot

Bei ihren Ständen sei die Nachfrage in den letzten Jahren zwar mehrheitlich konstant geblieben, doch dies vor allem wegen der zunehmenden Alternativen: «Die Grossverteiler nehmen die Kürbisse immer mehr in ihr Angebot auf. So haben die Leute auch mehrere Möglichkeiten, das Gemüse andernorts zu kaufen. Der Kuchen wird dadurch nicht grösser, aber die Stücke vermehren sich.» Nebst dem Stand der Familie Ball und den Grossverteilern in der Stadt gibt es ferner tatsächlich noch weitere Kuchenstücke. So planen Wiler Kürbisfanatiker beispielsweise einen kurzen Trip per Autobahn nach Niederbüren, wo sich der Kürbishof der Familie Rohner befindet, sozusagen das Kürbis-Mekka der Region. Seit 22 Jahren wird das Gemüse dort kultiviert.

Begonnen hat jedoch alles mit einem Zufall. «Ich habe damals einfach mal ein paar Samen genommen und bei uns im Boden verteilt. Im Herbst hatten wir daraufhin zahlreiche Kürbisse», sagt Silvia Rohner. Ende der Neunzigerjahre sei das Gemüse jedoch kaum bekannt gewesen: «Wir mussten die Leute oftmals beraten und dachten damals, nach zehn Jahren sei der Verkauf wieder vorbei.» Falsch gedacht. Die Kürbisse wurden zum Trend. Auch weil deren Vielfältigkeit zunahm. «Da kamen die Gebrüder Jucker aus den USA und brachten viele unterschiedliche Kürbissamen mit. So hat man die Vielseitigkeit des Kürbisses, die man vorher nicht kannte, entdeckt.»

600 Kürbissorten gibt es, 180 sind im Sortiment der Familie Rohner, die die Kürbisse jährlich tonnenweise erntet. Vielseitigkeit, nur schon als Nahrung, ist denn laut Rohner das Schlüsselwort für den aktuellen Hype: «Sie haben viele Vitamine, sind gut für die Verdauung und man kann sie ganz unterschiedlich zubereiten.» So könne der Kürbis beispielsweise als Suppe, im Risotto, als Curry-Gericht oder sogar im Dessert serviert werden. «Und die, die man nicht essen kann, nimmt man als Dekoration.»

Saison dauert noch bis Dezember an

Der Kürbishof versucht deshalb, genauso wie das Gemüse, vielfältig zu sein. Nebst dem Kürbisverkauf und dem Gastrobetrieb findet jährlich eine Kürbisausstellung zu einem bestimmten Thema statt. «Dieses Jahr ist der Wilde Westen unser Motto», sagt Rohner. Gebaut wurden Cowboys, Saloons, Pferde und Kutschen. Und natürlich alles geschmückt mit Kürbissen. «Der Aufwand ist enorm. Meistens muss die ganze Familie mit anpacken. Doch es lohnt sich jedes Mal.» Vor allem um die Halloween-Zeit ist der Besucher-Aufmarsch gross, auch aus Wil. Bis anfangs November ist die Ausstellung geöffnet, der Verkauf dauert bis in den Dezember hinein, wie bei den meisten anderen Händlern und Anbauern auch. Aktuell ist noch die Zeit des orangen – oder auch gelben oder grünen – Goldes. Danach müssen sich die Kürbisliebhaber wieder neun Monate lang gedulden