Open Air Niederbüren «Gefühlt das halbe Dorf anwesend»: Wenn das Chrüzbachtobel bebt, freut sich das Schlagerherz Die vierte Austragung des Open Airs geht als erfolgreich in die Geschichte des organisierenden Vereins «Schlagerfreunde Niederbüren» ein. Schon am Freitagabend waren rund 300 Besucher vor Ort, am Samstagabend dann, für das OK äusserst zufriedenstellend, waren es über 1000 junge und ältere Schlagerfans aus der ganzen Schweiz.

Oesch’s die Dritten standen am Samstag auf der Niederbürer Open-Air-Bühne. Bild: Christoph Heer

Der Höhepunkt hält, was er versprochen hatte. Punkt 21.15 Uhr betreten Oesch’s die Dritten die Bühne. Und kaum wurden sie von OK-Präsident des Open Airs Niederbüren, Mathias Ramseier, angekündigt, herrschte ein friedliches Gedränge vor der Bühne. Allesamt wollen sie der Schweizer Jodelfamilie möglichst nahekommen, Selfies und Filmaufnahmen zu machen sind dabei ein wichtiges Vorgehen der Besucher.

Aber auch von weiter hinten oder am Schräghang rechts von der Bühne sind tolle Bilder durchaus machbar. Melanie Oesch beginnt dabei ihren Auftritt eher gemächlich und stimmt ihren Hit aus dem Jahr 2011, «Zwöi rehbruni Ouge», an. Schnell nehmen jedoch die Instrumente Einfluss und lassen die Dezibel nach oben schwirren, das Publikum dankt es mit viel Tanz, flatternden Armen und langem Applaus.

Keine Berührungsängste kannte das Geschwisterpaar Anita (dunkle Haare) und Alexandra Hofmann. Bild: Christoph Heer

Zuvor standen Schlagergrössen wie Misha Kovar, Swen Tangl sowie Anita und Alexandra Hofmann im Scheinwerferlicht, auch sie brachten schon richtiges Open-Air-Feeling auf das Areal des Chrüzbachtobels.

Oesch’s, die Publikumslieblinge

Die Familienband stand nicht zum ersten Mal auf einer Niederbürer Bühne. So heizt OK-Präsident Mathias Ramseier gar die Gerüchteküche an und meint augenzwinkernd, dass die Oesch’s die Dritten in Niederbüren entdeckt wurden.

Wie aber steht es um das Open Air, welches sicherlich unter klein, aber fein eingeordnet werden darf? «Unserem Open Air geht es sehr gut, wir dürfen nicht klagen. Als Basis dient der Trägerverein mit aktuell 42 Mitgliedern im Alter zwischen 18 bis 40 Jahren», sagt Mathias Ramseier, welcher seit Beginn der Niederbürer Open-Air-Ära als OK-Präsident amtet. Auch gelinge es, wiederkehrend namhafte Topacts zu engagieren. «Es scheint schon so, als dass die Musiker gerne zu uns kommen.»

Das OK ist stolz, ein viertes OpenAir auf die Bühne gestellt zu haben, welches am Samstag mit über 1000 Besuchern die Erwartungen übertroffen hat. Ganz links: OK-Präsident Mathias Ramseier. Bild: Christoph Heer

Weiter betont er, dass man es als Dorffest betrachtet sehen will. «Wir planen und organisieren das für unsere Gemeinde und unsere Mitbewohner. So freut es mich natürlich ungemein, dass am Samstagabend gefühlt das halbe Dorf anwesend ist.» Über 1000 Personen verpflegen sich, tanzen, trinken und geniessen diesen Samstagabend und viele von ihnen werden auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein.

«Ein Besuch lohnt sich ganz sicher. Denn nur schon, dass es derart friedlich ist, zeichnet uns aus. Und im nächsten Jahr werden Laura Wilde, Markus Wolfahrt und weitere Stars der Schlagerszene auf der Bühne stehen», sagt Mathias Ramseier.