Open Air Saint City Orchestra, Beinhart und 800 Besucherinnen und Besucher: So war das Festival am Gleis in Degersheim Am Samstag fand in Degersheim zum neunten Mal das Open Air des Vereins Festival am Gleis auf dem Bahnhofplatz statt. Mittlerweile ist dieses Festival mehr als ein Dorffest.

Beinhart, eine Schweizer Schlager-Rock-Band, heizte das Degersheimer Publikum ein. Bild: Christoph Heer

Wer den Präsidenten des Vereins Festival am Gleis in Degersheim während des Auftritts von Beinhart, einer Schweizer Schlager-Rock-Band, sucht, der wird unweigerlich vor der Bühne fündig. Urs Graber feierte nämlich an vorderster Front mit, als eine seiner Lieblingsbands auf der Bühne stand. «Ich freue mich riesig, dass Beinhart heute bei uns auftritt», sagte Graber nach dem Auftritt. Zum neunten Mal fand am vergangenen Wochenende das Festival am Gleis auf dem Bahnhofplatz in Degersheim statt.

Danach begibt er sich in den Hintergrund, schaut mit seiner Frau Jeannette Graber, dass alles reibungslos abläuft. «Wir haben zwar Schwierigkeiten gehabt, die benötigten 70 Helferinnen und Helfer zusammenzutrommeln, doch wir haben es einmal mehr geschafft», sagte Urs Graber. Es sind Helferinnen und Helfer, die sich zum grossen Teil aus Freunden, Bekannten und Vereinen zusammensetzt.

«Vom Kleinkind bis zum 80-Jährigen, bei uns feiern alle miteinander», resümiert Jeannette Graber und freut sich über die vielen Kinder, die am frühen Abend noch anwesend sein dürfen.

Zwischen den Auftritten der Musikbands war es vor der Bühne ziemlich überschaubar. Bild: Christoph Heer

Einst ein Geburtstagsfest

Aus einem Geburtstagsfest ist das Festival entstanden. Nun fand es zum neunten Mal im öffentlichen Rahmen statt. Immer wieder ist das Line-up bespickt mit regionalen und nationalen Künstlern. Auch Musiker mit nationalem, wenn nicht internationalem Format, gaben sich hier schon die Klinke in die Hand. «Wir sind immer bestrebt, unseren Gästen ein unvergessliches Festival zu bieten», sagt Urs Graber.

Als Höhepunkt trat zu später Stunde das Saint City Orchestra auf. Doch schon vorher schlägt der Stimmungspegel weit nach oben aus. Beinhart, Rapture Boy, Choose the Choice und weitere Acts spielten sich in die Herzen der Besucherinnen und Besucher. Hoffnung auf eine weitere Durchführung macht Urs Graber gleich selbst. «Wenn wir im kommenden Jahr wieder genügend Helferinnen und Helfer finden, sollte einer erneuten Realisierung nichts im Wege stehen.»