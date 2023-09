Hundesport Ohne Badehose und Bikini: Hunde schwimmen im Oberuzwiler Freibad um Punkte und Leckerli Acht Posten, 95 Hunde, menschenleere Schwimmbecken und viel Sonnenschein: Unter dem Titel «Das Hunde-Military geht baden» machte der Hundesport-Plausch Bubental, Flawil, seinen herbstlichen Traditionsanlass zum «Schwimmitary». Die Premier in der Oberuzwiler Badi soll ein Nachspiel haben.

Spielzeug erfolgreiche geschnappt: Labradore waren am Sonntag in Oberuzwil in der Mehrzahl. Bild: Andrea Häusler

Die Liegestühle sind weggeräumt, die Schwimmringe entlüftet, die Sonnenschirme ins Winterquartier verbracht – die Sommersaison ist vorbei, die Badi Ghürst geschlossen. Noch schillert das Wasser hellblau, doch in der Tiefe haben bereits Algen angesetzt. Kein Wunder, es wird nicht mehr gechlort. Für zweibeinige Badegäste sind die Becken tabu, für vierbeinige nicht: Am Sonntag gehörte das Oberuzwiler Freibad ganz den Hunden.

Überregionales Teilnehmerfeld

«Kaya, hol den Ball!» Die schwarze Labrador-Dame fixiert das schwimmende Etwas, winselnd und mit wedelnder Rute. «Los, bring ihn!» Frauchen weist mit ausgestrecktem Arm zum Ball, der zwischen drei bunten Badenudeln schaukelt. Dann springt die Hündin, schwimmt zur Beckenmitte, schnappt sich das Spielzeug und bringt es ans Ufer. «Suuuper» – lobt ihre Besitzerin und greift in die Leckerlitüte. Auch die Jury hat nichts zu bemängeln: Volle Punktzahl.

Erfreulich, für die Rangierung aber irrelevant. «Es gibt keine Sieger und Platzierte», sagt Heidi Salis, Kassierin im organisierenden Hundesport-Plausch Bubental. «Es geht um Spass – für Mensch und Hund.»

Das «Schwimmitary» ersetzt das Military, welches der Flawiler Verein alljährlich im Herbst organisiert. 30 bis 40 Teilnehmende bewältigen jeweils Aufgaben in Feld und Wald – jetzt sind es 95 Teams aus der ganzen Region. Und darüber hinaus: Ein Paar ist mit ihrem Schafpudel aus Rorschacherberg angereist, eine Familie mit mehreren Golden Retrievern gar aus Luzern.

Von der schaukelnden Matte springen – für den Schafpudel aus dem Bodenseeraum eine Herausforderung. Sein Besitzer gibt alles, um ihn zu motivieren. Bild: Andrea Häusler

«Hundeschwimmen in öffentlichen Freibädern ist in Mode», sagt Heidi Salis. Dennoch sei es nicht einfach, Gemeinden für die Nutzung ihrer Anlagen zu gewinnen. «Es bedeutet halt Aufwand», weiss Präsidentin Priska Kilchmann. Auch wenn der Verein darauf achte, dass die Hunde ausserhalb des Wassers angeleint sind und der Kot aufgenommen wird.

Priska Kilchmann, Präsidentin des Hundesportplausch Bubental, Flawil. Bild: Andrea Häusler

In Oberuzwil sei man sofort auf offene Ohren gestossen. Auch beim Bademeister. «Dieser war sogar mit Werkzeug zur Stelle, als wir am Mittwoch die acht Posten – vier an Land, vier im Wasser – testeten», sagt Kilchmann. Damals waren die Hunde der Vereinsmitglieder im Einsatz, am Sonntag ausschliesslich auswärtige Teams. «Unsere Leute – 30 Aktive – waren an den Posten und in der Festwirtschaft beschäftigt.»

Reflektierende Beckenböden

Unter dem Sprungturm mogelt sich ein Golden Retriever zwischen zwei Liegestühlen durch und wischt mit einem Stöckchen die Petflaschen von den Liegeflächen. Derweil sich daneben ein Deutscher Schäfer erfolgreich im Langstreckenschwimmen übt. 20 Sekunden brauche er wohl für die Beckenbreite – schätzt seine Besitzerin. Er schafft es in 13. Abzug gibt es keinen – man darf sich um 10 Sekunden vertun.

Die schaukelnden Matten waren für manche Hunde nicht sonderlich vertrauenserweckend. Bild: Andrea Häusler

Die Retriever - ob Golden oder Labrador - sind in der Mehrzahl. Aber auch kleinere Rassen sind anzutreffen. Etwa der Havanese, der freudig erregt am Beckenrand entlang hüpft, mal eine Pfote ins Nass setzt, sich letztlich aber doch nicht traut. Er ist nicht allein. Auch manche Wasserratte tut sich anfänglich mit den reflektierende Schwimmbadböden schwer.

Es ist Mittag, wie Priska Kilchmann eine erste Bilanz zieht. Sie fällt mehr als positiv aus. «Die Hunde haben Spass, und die Rückmeldungen der Leute sind durchweg positiv», sagt sie. Eine nächste Auflage des «Schwimmitary» sei deshalb ein erklärtes Ziel.