ÖV Doppelstöcker statt Thurbo nach Winterthur und im Bus nach Tägerschen: Was der Fahrplanwechsel in der Region Wil Neues bringt Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Zu den Stosszeiten soll es auf der Strecke Wil–Winterthur mehr Platz im Zug geben. Münchwilen erhält einen S-Bahn-Anschluss in Richtung Bodensee.

Ein Interregio der SBB auf dem Weg nach Wil. Bild: Max Tinner

Auf die Autobahn kann man in Münchwilen schon. Nun wird das Dorf auch besser an den ÖV angebunden. Am 11. Dezember findet der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Er bringt Münchwilen und umliegenden Dörfern neue Anschlüsse in Richtung Bodensee und Winterthur.

Zum einen wird die Linie 736 von Wil-Mobil, die von Wallenwil über Balterswil, Eschlikon, Sirnach und Münchwilen nach St.Margarethen führt, bis zum Bahnhof Tägerschen verlängert. Dies schreibt die Betreiberin Bus Ostschweiz AG, zu der Wil-Mobil gehört, in einer Medienmitteilung.

Damit ergeben sich in Tägerschen Anschlüsse auf Züge zwischen Wil und Romanshorn. Dies hätten sich die beteiligten Gemeinden schon bei der Betriebsaufnahme der Linie 736 gewünscht, sagt Hans Koller, Leiter Markt bei Bus Ostschweiz. Im derzeitigen Fahrplan habe jedoch die Fahrzeit dafür nicht ausgereicht.

Ein Bus von Wil-Mobil unterwegs in der Gemeinde Kirchberg. Bild: PD

Mit einer neuen Linienführung um den Bahnhof Münchwilen konnte nun die nötige Fahrzeit gewonnen werden. Die bisherige Haltestelle Münchwilen, Bahnhof wird zu Münchwilen, Bahnhof Süd. Neu gibt es die Haltestelle Bahnhof Nord, an der die Busse der Linie 736 in Fahrtrichtung Eschlikon-Wallenwil-Balterswil halten.

Auch auf der Linie 739, von Münchwilen in Richtung Sirnach, ergibt sich ein neuer Anschluss. Einmal pro Stunde erwischt man ab dem 11. Dezember in Sirnach die S12 in Richtung Winterthur.

Hans Koller, Leiter Markt bei der Bus Ostschweiz AG. Bild: PD

Ebenfalls neu werden auf der Linie 739 in Sirnach die Haltestellen Pumpwerkstrasse und Kett bedient. Davon erhoffe man sich stabilere Fahrzeiten, so Hans Koller. Unter anderem, weil vom Ebnet Center herkommende Busse so nicht mehr links abbiegen müssen.

Neu im Doppelstöcker nach Winterthur

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, soll es auf der Strecke Wil–Winterthur ab Sonntag mehr Platz in den Zügen geben. Werktags verkehrt die S35 in den Stosszeiten mit Doppelstockzügen der SBB anstatt mit Thurbo-Zügen.

Morgens fährt der erste Doppelstöcker um 4.46 ab Wil, der letzte um 7.48 Uhr. Am Nachmittag beginnt der Service um 15.48 Uhr und endet mit dem Zug um 18.48 Uhr. In der Gegenrichtung sind die Zeiten ungefähr vergleichbar, der letzte SBB-Zug der Linie S35 fährt um 19.42 Uhr von Wil nach Winterthur. Dazwischen und danach verkehren Thurbo-Züge.

Rossrüti und Stadt Wil tauschen Haltestelle

Auf der Linie 706, die zwischen Wil, Bronschhofen und Braunau verkehrt, entfällt in Richtung Wil die Haltestelle Wil, Letten. Sie wird neu nur noch in Richtung Bronschhofen und Braunau bedient.

Grund dafür ist eine Änderung auf der Linie 702 zwischen Wilen und Rossrüti. Diese endet neu beim Wendeplatz bei Rossrüti, Schule. Daran beteiligt ist auch die Stadt Wil. Die Aufhebung der Haltestelle Letten sei dafür eine «finanzielle Kompensation», so Hans Koller.