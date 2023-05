ÖV-Ausbau Mehr Busse im Obertoggenburg und ein späterer Nachtzug in Wil: Das sind die Pläne des Kantons für die Region Der Kanton St.Gallen präsentiert seinen neuen Vierjahresplan für den ÖV-Ausbau. In den Regionen Toggenburg und Wil passiert relativ wenig. Ein grosses Fragezeichen steht hinter den Plänen, die mit Wil West verbunden sind.

Der IC1 nach St. Gallen fährt ein: In den nächsten Jahren tut sich am Bahnhof Wil wenig - untertags. Bild: Simon Dudle

Diese Woche hat der Kanton St.Gallen das 7. ÖV-Programm vorgestellt. Um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zielgerichtet vorantreiben zu können, plant der Kanton in Vierjahresetappen. Nun hat er das Programm für den Zeitraum 2024 bis 2028 präsentiert, welches in der Herbstsession vom Kantonsrat genehmigt werden soll.

Die Stossrichtung ist klar: Mit der wachsenden Nachfrage soll auch das ÖV-Angebot wachsen. Im kommenden Vierjahresplan liegt der Fokus auf dem Streckenausbau in der Linthebene und dem Rheintal. Die Veränderungen im Toggenburg und in Wil sind verhältnismässig gering.

Zweimal stündlich vom Toggenburg nach Rapperswil

Schon länger ist der Ausbau der Stadtbahn Obersee in Planung, mit der die Verbindungen am Zürichsee verbessert werden. Nach Verzögerungen soll es ab Dezember 2023 umgesetzt werden. Damit werden auch die Verbindungen ins Toggenburg ausgebaut: Ab 2024 verkehren die Züge zwischen Rapperswil und Wattwil im Halbstundentakt.

Ebenfalls ab 2024 soll eine neue Frühverbindung die Strecke Nesslau–Wattwil–St.Gallen ergänzen. Gleichzeitig werden die Abfahrtszeiten angepasst, um in Wattwil bessere Anschlüsse an den Voralpenexpress zu schaffen. Aus dieser Verschiebung resultieren auch angepasste Fahrzeiten der Busse.

Zudem findet sich ein Angebotsausbau der Buslinie 770 von Lichtensteig nach Ebnat-Kappel in den Plänen sowie eine Verbesserung des Busangebots im Obertoggenburg. Patrick Ruggli vom Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen führt aus:

«Wir wollen neu auch die Talstation der Iltiosbahn direkt anfahren. Zudem prüfen wir ein On-Demand-Angebot im Zusammenhang mit dem Klanghaus.»

Mehr Verbindungen für Nachtschwärmer

In der Region Wil steht ein Ausbau des Nachtnetzes zwischen Zürich und St.Gallen an. Derzeit verkehren die Züge ab Wil kurz nach der vollen Stunde in beide Richtungen. Dieser Takt solle 2025 um eine halbe Stunde verschoben und gleichzeitig erweitert werden, sagt Patrick Ruggli: «Absicht ist, auf dieser Strecke zwei zusätzliche Züge anzubieten.» Die Veränderung des Takts zieht eine Anpassung der Abfahrtszeiten aller Nachtbusse mit sich, die auf die Nachtzüge abgestimmt werden.

Zusätzlich soll die Region Wil eine neue Buslinie erhalten: Ab 2025 verbindet ein Bus einmal in der Stunde Bazenheid mit Uzwil. Damit sollen Reisende vom Toggenburg ins Fürstenland für die schlechten Anschlüsse in Wil entschädigt werden.

Was passiert mit Wil West?

Natürlich findet sich auch Wil West im Vierjahresplan, oder zumindest die Auswirkungen des Raumentwicklungsprojekts auf den öffentlichen Verkehr. Für 2027 ist die Inbetriebnahme der Haltestelle Wil West der Frauenfeld-Wil-Bahn vorgesehen. Hierfür müsste die Streckenführung im Westen Wils geändert und müssten neue Gleise verlegt werden. Gleichzeitig würde die Buslinie Wil–Sirnach an die neuen Verhältnisse angepasst.

Ob es wirklich so weit kommt, ist aber fraglich. Die Umsetzung erfolge «in Abhängigkeit vom Projektverlauf Wil West», heisst es im Plan. Patrick Ruggli führt aus: «Mit der geplanten Verlegung der Bahnlinie weg von der Autobahn kann Raum geschaffen werden für den geplanten zusätzlichen Autobahnzubringer.» Nur dann, wenn der Autobahnzubringer gebaut würde, würden auch die Bahngleise verlegt.

Derzeit herrscht aber Stillstand bei Wil West – die Finanzierung des Grossprojekts ist nach dem Nein des St.Galler Stimmvolks weiterhin unklar. Und damit auch die Umsetzung der Pläne für Strassenausbau und öffentlichen Verkehr.