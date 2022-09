Öffentlicher Vortrag Wenn die Realität verzerrt ist: Ein Stationsleiter der Psychiatrie St.Gallen Nord erklärt, wie mit einer Psychose umzugehen ist Eine Psychose beschreibt Zustände, die durch eine Veränderung im Erleben der Realität gekennzeichnet sind. Für den Patienten ist seine Wahrnehmung der Welt normal. Ein Stationsleiter der Psychiatrie St.Gallen Nord erklärt, wie man den Menschen helfen kann.

Nico Ruzzo, Stationsleiter Pflege Akutpsychiatrie- und Notfallstation in der Psychiatrie St.Gallen Nord, am Vortrag über Psychose. Bild: Ruth Bossert

Am Montagabend fand in der Psychiatrie St.Gallen Nord ein öffentlicher Vortrag statt. Rund 50 Personen besuchten am Montagabend den öffentlichen Vortrag in der Psychiatrie St.Gallen Nord. Das Thema war Psychose und wie man damit umgeht.

Nico Ruzzo, Stationsleiter Pflege Akutpsychiatrie- und Notfallstation in der Psychiatrie St.Gallen Nord, erklärte, weshalb das Begleiten von Menschen mit psychotischen Störungen eine grosse Herausforderung bedeute. Es sei niemand davor gefeit, im Laufe seines Lebens eine Psychose zu bekommen, sagte Nico Ruzzo gleich zu Beginn des Referates.

Meist trete sie im frühen Erwachsenenalter auf und ein beträchtlicher Teil der Betroffenen werde wieder gesund. Fast alle genesen mit der richtigen Unterstützung, auch wenn einige später weitere psychotische Episoden erleben werden. Leider sei die Krankheit noch immer mit einem Stigma behaftet. Kein Mensch sei schuld, wenn jemand an einer psychotischen Störung erkrankt.

Extreme Dünnhäutigkeit

Das Krankheitsbild bei einer Psychose sei vielfältig. Betroffene hätten typischerweise Halluzinationen oder Wahnvorstellungen sowie schwerwiegende Denkstörungen, sagt Ruzzo. Diese Symptome werden von Ängsten begleitet. Das Denken, Fühlen und Handeln sei beeinträchtigt, zudem fehle es den Betroffenen an Antrieb. Alltägliche Gedanken geraten durcheinander oder sind für andere nicht nachvollziehbar. Das Gesagte erscheine häufig unklar und ergebe keinen Sinn, fährt der Stationsleiter fort. Während einer psychotischen Episode können realitätsfremde Überzeugungen auftreten, die als Wahnvorstellungen bezeichnet werden. Für die betroffenen Personen seien diese Überzeugungen Realität. Keine logischen Argumente können sie davon abbringen.

Ruzzo geht davon aus, dass mehrere Faktoren bei der Entstehung beteiligt seien. Oft sei es eine Kombination von biologischen und umweltbezogenen Faktoren, die bei den Betroffenen zu einer besonderen Verletzlichkeit führen und die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu erleben, erhöhen. Die Symptome treten häufig als Reaktion auf Stress, Drogenkonsum oder Veränderungen im sozialen Umfeld auf. Eine Psychose sei wie eine extreme Dünnhäutigkeit.

Mit Symptomen leben lernen

In der Klinik werden Patientinnen und Patienten in einer akuten Phase mit Medikamenten behandelt, um Ruhe und Sicherheit herzustellen. Angehörigen empfiehlt Ruzzo, Menschen mit psychotischen Störungen nicht sich selbst zu überlassen. Man soll die Betroffenen in den Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützen, für eine sichere Umgebung sorgen, Gespräche anbieten, versuchen, die Beziehungen zu erhalten und zeigen, wie die Realität ist. Ruzzo fährt fort, dass man den Patientinnen und Patienten Tagesstrukturen bieten und Bewegungsangebote offerieren soll. Die Leute sollen motiviert werden, am Alltag teilzunehmen, Vertrauen muss geschaffen werden.

Es gehe nicht zwingend um Symptomfreiheit, sondern darum, wie man mit den Symptomen umgeht, sagte Ruzzo weiter. So könne eine Psychose erfolgreich in den Hintergrund gerückt werden und die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung werde gestärkt.