Öffentlicher Verkehr «Unsere Punkte sind bei der Stadt auf geringes Interesse gestossen»: IGöV Wil zeigt sich enttäuscht, nachdem Stadtrat an umstrittenem Buskonzept festhält Wil hält trotz Kritik aus der Bevölkerung am neuen Buskonzept fest. Die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Region Wil appelliert nun an die Stadt, «offensichtliche Schwachpunkte sofort anzugehen».

Die IGöV appelliert an die Stadt, sich nicht hinter dem neuen Buskonzept zu verstecken. Bild: Gianni Amstutz

Obwohl das Buskonzept 2021 immer wieder in der Kritik steht, hält der Wiler Stadtrat daran fest. Die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr Region Wil, kurz IGöV, «bedauert, dass die Stadt keine Bereitschaft zeigt, die hauptsächlichen Kritikpunkte am Konzept zeitnah anzugehen». Dies schreibt die Interessengemeinschaft in einer Stellungnahme. Und weiter: Man habe festgestellt, dass die von der IGöV eingebrachten Punkte bei der Stadt auf ein sehr geringes Interesse gestossen seien.

Gesamtsystem nicht in Frage gestellt

Mit dem neuen Buskonzept wollten Stadt und Kanton vor allem eine bessere Anschlusssicherheit am Bahnhof Wil erreichen. Die Busse in Wil fahren nun im 15-Minuten-Takt und Reisezeiten wurden teilweise verkürzt.

In der Bevölkerung stiess das Konzept jedoch auf Kritik. Auch bei der IGöV. Diese bemängelte zum Beispiel, dass das Scheibenbergquartier durch die Aufhebung der Bushaltestelle vom ÖV-Netz abgehängt ist. Trotz der Kritik stellt die Stadt das Gesamtsystem als solches nicht in Frage. Die Effekte eines neuen Konzepts liessen sich im öffentlichen Verkehr jedoch erst nach zwei bis vier Jahren messen.

Fehlende Bereitschaft

Die Enttäuschung der IGöV über das Festhalten der Stadt am neuen Buskonzept geht aus der Stellungnahme klar hervor: Nachdem im Februar 2022 eine Bereitschaft zum Einlenken signalisiert worden sei, habe sich diese nach einem einjährigen Hinhalten jetzt verflüchtigt, heisst es dort. Ebenfalls fehle die Bereitschaft, die Situation im Quartier Scheibenberg offensiv anzugehen. Auch sei nicht erklärbar, wieso bei der Anschlusssituation am Bahnhof das Verbesserungspotenzial nicht ausgenützt werde.

Die IGöV appelliert an die Stadt und deren Entscheidungsträger, sich nicht hinter dem Konzept zu verstecken und offensichtliche Schwachpunkte sofort anzugehen. (law)