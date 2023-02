Öffentlicher Verkehr In Wil sind der Intercity und der Interregio am häufigsten verspätet Wie eine Recherche dieser Zeitung zeigte, sind viele Züge in der Schweiz verspätet. Vor allem der Eurocity von München nach Zürich. In Wil gibt es zwei Züge mit regelmässigen Verspätungen. Warum genau diese Verbindungen betroffen sind, erklären die SBB.

Der Intercity 1 und der Interregio 13 haben am meisten Verspätung. Bild: Nik Roth

In einer gross angelegten Auswertung von CH Media stellte diese Zeitung fest, dass viele der Züge in der Schweiz mit starken Verspätungen zu kämpfen haben. Ins Auge sticht vor allem der Eurocity von München nach Zürich, der regelmässig zu spät ist. Ganz allgemein kommt der Bericht zum Schluss: Am unpünktlichsten kommen Züge an Schweizer Bahnhöfen an, die ihre Fahrt im Ausland starten. Doch wie sieht es mit dem Bahnhof in Wil aus? Als Dreh- und Angelpunkt für den Regionalverkehr ist die Stadt wichtig für die Pendler der Region.

SBB-Mediensprecher Martin Meier sagt: «Generell sind die Verspätungen auf Bauarbeiten und letzte Züge zurückzuführen.» Am späten Abend beginnen vielerorts Bauarbeiten, die während der Nacht ausgeführt werden. «Passieren die Züge diese Baustellen, müssen sie oft langsamer fahren. Dies kann ebenfalls zu Verspätungen führen», sagt Meier.

Und bei den letzten Verbindungen des Tages warten die Züge immer möglichst lange auf Anschlussverbindungen, damit die Passagiere nach Hause können. Meier sagt:

«Es geht darum, die Reisekette zu gewährleisten.»

Bei der Auswertung der Daten zu den Zugverspätungen am Bahnhof Wil fällt schnell auf, dass es zwei Zuglinien betrifft: der Intercity 1 von St.Gallen, über Wil, Zürich und Bern nach Genf und der Interregio 13 von Chur über Buchs, St.Gallen, Wil und Zürich nach Luzern.

Dabei hat der IR13, der um ein Uhr nachts in Wil einfährt, mit rund 31 Prozent den grössten Anteil an Verspätungen. Dies mit einer durchschnittlichen Verspätung von 2,7 Minuten. Von den IC1-Verbindungen ist jene am häufigsten verspätet, welche um 10.33 Uhr in Wil ankommt. Hier beträgt der Anteil verspäteter Züge rund 13 Prozent.

Am wenigsten verspätet bei der IC1-Verbindung ist jener Zug, welcher um 13.25 Uhr in Wil ankommt. Der Anteil an verspäteten Zügen ist dabei zwei Prozent. Beim IR13 hat die Verbindung, welche um 13.55 Uhr in Wil ankommt, mit 0,6 Prozent am wenigsten Verspätung.