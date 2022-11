Öffentlicher Verkehr Zwei Quartiere der Gemeinde Zuzwil sind ungenügend an das ÖV-Netz angeschlossen – FDP fordert Gemeinderat zum Handeln auf Bewohnerinnen und Bewohner der Gebiete Lindau und Sonnenberg in Zuzwil müssen teils über zwei Kilometer zurücklegen, um zur nächsten Bushaltestelle zu gelangen. Die FDP Zuzwil will dies nun ändern: Sie hat vom Gemeinderat konkrete Lösungen verlangt, wie Zuzwil besser ans ÖV-Netz angeschlossen werden könnte.

Das Bundesamt für Raumentwicklung hat das ÖV-Netz in Zuzwil als «mittelmässig» bis «gering» eingestuft. Bild: Andrea Häusler

Die Gemeinde Zuzwil ist ungenügend an das ÖV-Netz angeschlossen, allen voran die Gebiete Lindau und Sonnenberg. Dies schreibt die FDP Zuzwil in einer aktuellen Medienmitteilung. Sie wünscht sich vom Gemeinderat Auskunft darüber, wie die beiden Aussenquartiere erschlossen werden könnten.

Sabine Plank, Präsidentin der FDP Zuzwil. Bild: PD

Dabei stützt sich die FDP Zuzwil auf Berechnungen des Bundesamtes für Raumentwicklung. Demnach ist das Zentrum von Zuzwil «qualitativ mittelmässig» erschlossen, die Ortschaften Züberwangen und Weieren sind «qualitativ gering» erschlossen, Lindau und Sonnenberg sind gar nicht erschlossen. Sabine Plank, Präsidentin der FDP Zuzwil, sagt auf Anfrage:

«Die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Gebiete fühlen sich benachteiligt. Die nächstgelegenen Haltestellen sind schlicht zu weit weg.»

Und tatsächlich: Vom äussersten Punkt der Lindaustrasse sind es bis zur nächstgelegenen Haltestelle im Zentrum Zuzwils ganze 1,7 Kilometer, von der Sonnenbergstrasse zur nächsten Haltestelle immerhin einen Kilometer.

Vom Sonnenberg aus, so schlägt Sabine Plank vor, könnte beispielsweise eine Linie in Richtung Oberstufe Sproochbrugg in Zuckenriet erschlossen werden. Das Gebiet Lindau sei etwas anspruchsvoller, da es in einer Sackgasse ende. Plank fügt an:

«Hier haben wir uns schon Lösungen überlegt, die etwas ‹out of the box› sind. Zum Beispiel ein autonomes Postauto, welches durch das Lindau-Quartier fährt und wieder zurück.»

Grüne Flächen sind gut erschlossene Gebiete, hellgrün mittelmässig bis gering. Die Gebiete Lindau (links) und Sonnenberg (rechts oben) sind nicht ans ÖV-Netz angeschlossen.

Öffentlicher Verkehr beschäftigt Zuzwil schon seit Jahren

Das Thema öffentlicher Verkehr ist in Zuzwil nicht neu. Bereits im Winter 2021 berichtete diese Zeitung darüber, dass die Postautos oft mit Verspätung am Bahnhof Wil ankommen und Reisende deshalb ihren Anschlusszug verpassten. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Zuzwil würden nun vermehrt das Auto wählen, um nach Wil zu gelangen. «Das wollen wir aber nicht», sagte Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, damals auf Anfrage. Noch länger ist es her, dass der Zuzwiler Gemeinderat anregte, im Wiler Zentrum einen Grosskreisel zu errichten, um den Verkehrsfluss zu fördern.

«Aus meiner Sicht hat sich seither nicht viel getan», sagt Sabine Plank. Klar, der Fahrplan und die Frequenz hätten sich verbessert und die Haltestellen seien nun allesamt behindertengerecht. Aber: «Darüber hinaus liegt der Fokus eher auf den Strassen als der Erschliessung des ÖV.»

Vorschläge bis zur nächsten Bürgerversammlung erwünscht

Man hoffe nun, dass der Gemeinderat auf den Antrag der FDP Zuzwil eingehe und konkrete Vorschläge unterbreite, was in Sachen Erschliessung der Gebiete Lindau und Sonnenberg unternommen werde. Spätestens bis zur nächsten Bürgerversammlung kommenden März erwarte man eine Antwort des Gemeinderats. Sabine Plank sagt:

«Wir wollen, dass man unser Anliegen ernst nimmt und sich Gedanken macht. Auch im Hinblick auf den Klimawandel ist ÖV ein Thema, das man fördern sollte.»

Seitens des Gemeindepräsidenten Roland Hardegger heisst es knapp, dass der Gemeinderat die Eingabe erhalten habe und diese an der nächsten Sitzung traktandieren und diskutieren werde.