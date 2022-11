Öffentlicher Verkehr Akte Knotenpunkt Wil: Die Ausbauschritte des Bundes verzögern sich – nun sind in der Region Wil Bastellösungen gefragt Der Bahnausbauschritt 2035 des Bundes verspätet sich. Damit hätte der Knotenpunkt in Wil wiederhergestellt werden sollen. Doch nun seien kreative Zwischenlösungen gefragt, wie die Projektleiterin der Regio Wil sagt. Entsprechend braucht es auch Ressourcen.

Bis der Knoten in Wil wiederhergestellt wird, dauert es noch. Bild: Tobias Garcia

Vier Jahre ist es her. Damals bestand in Wil noch ein Knotenpunkt. Anschlüsse mit dem öffentlichen Verkehr gab es in alle Richtungen. Dann kam im Dezember 2018 der Fahrplanwechsel, Zeitfenster mussten für den Güterverkehr freigegeben werden. Mit dem Bahnausbauschritt 2035 des Bundes hätte der Knoten wiederhergestellt werden sollen. Doch es kommt zu Verzögerungen.

Der Bund hat zudem per 2050 weitere Ausbauprogramme angekündigt. Doch beschlossene Ausbauten auf Ostschweizer Strecken wurden gestrichen oder auf Eis gelegt. Die Verkehrsdirektoren von sieben Kantonen, darunter St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell, verfassten eine gemeinsame Vernehmlassungsantwort. Auch im Bundesparlament läuft eine Gegenoffensive.

Für die Region Wil bedeuten vor allem die Verzögerungen des Ausbauschrittes 2035 eines: Warten. Denn solange unklar ist, wie der Knoten in Wil wiederhergestellt wird, sind diverse Projekte, die auf dem Ausbauschritt aufbauen, blockiert. Dies erklärt Sarah Hug, Projektleiterin der Geschäftsstelle Regio Wil. Sie ist im engen Austausch mit den Ämtern für Verkehr der Kantone St.Gallen und Thurgau. Während die Kantone den öffentlichen Verkehr planen und bestellen, bringt die Regio Wil die regionale Perspektive ein.

Die Ziele: Der Knoten und ein 15-Minuten-Takt

Sarah Hug, Projektleiterin der Geschäftsstelle Regio Wil Bild: Sabrina Manser

Das Problem in Wil sei seit 2018, dass bei einigen Verbindungen kein nahtloses Umsteigen möglich sei, sagt Hug. «Personen, die von Weinfelden oder dem Toggenburg herkommen und Richtung St.Gallen oder Zürich wollen, haben teilweise 20 Minuten Wartezeit.» Man habe damals die Fahrpläne der Busse angepasst, habe jedoch nicht alle Bedürfnisse berücksichtigen können. Mit der unglücklichen Folge:

«Die Leute wechseln auf das Auto.»

Die Regio Wil fordert konkret: die Wiederherstellung des Knotens, also die Sicherstellung der Anschlüsse, sowie einen 15-Minuten-Takt in die Richtungen Zürich und St.Gallen. Das sehen auch die ÖV-Programme der beiden Kantone vor. Mit den geplanten Ausbauten wäre nicht nur der 15-Minuten-Takt realisiert worden, sondern dank eines zusätzlichen Halts des heute durchfahrenden ICs auch eine weitere Verbindung nach St.Gallen beziehungsweise Winterthur. Dafür braucht es aber die Massnahmen des Ausbauschritts.

Der Bund wird diesbezüglich bis 2026 weitere Überprüfungen vornehmen. Bis dahin sei zum Beispiel das ÖV-Konzept 2035 für den Grossraum Fürstenland sistiert worden, sagt Hug. Dieses hätte den nächsten grösseren Ausbauschritt im regionalen Busnetz vorgesehen. Sie erklärt: «Uns sind die Hände zu stark gebunden. Wir wissen nicht, worauf wir aufbauen können.»

Nun sind kreative Zwischenlösungen gefragt

«Den Ausbauschritt bis 2035 abzuwarten, wäre noch tragbar gewesen», fährt Hug fort. Doch nun bleibt nur eines übrig:

«Bastellösungen müssen es richten.»

Reagieren könne man mit dem Busangebot, sagt Hug. «Es ist kostenintensiv, aber flexibel.» Derzeit sei noch nichts spruchreif. Aber man habe zum Beispiel die Idee, eine Verbindung vom unteren Toggenburg ins Fürstenland, nach Uzwil, aufzubauen. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis muss natürlich abgewogen werden», so Hug. Zudem sollen neu eingeführte Angebote nicht in kürzester Zeit wieder abgebaut werden. Sie sollen nachhaltig sein.

Man müsse nun kreativ sein, verschiedene Optionen prüfen. Hug sagt: «Es ist wichtig, dass wir Rahmenbedingungen ausloten und entsprechende finanzielle Ressourcen erhalten.»

Die Leute dazu bringen, den ÖV zu nutzen

Der Ausbauschritt 2035 blockiert aber nicht alle Projekte. Wie Hug sagt, habe man beispielsweise im Hinterthurgau Buslinien verbessern und neu einführen können. Auch mit den Betriebs- und Gestaltungskonzepten, mit denen zum Beispiel Staustellen vermindert werden können, gehe es vorwärts. Dasselbe geschieht im Kanton St.Gallen, wo zum Beispiel in Schwarzenbach eine neue Haltestelle in Richtung Oberstetten gebaut wurde.

Auch an neuen Ideen tüftelt man. Beispielsweise seien die Verbindungen Wuppenau–Wil oder Bettwiesen–Tobel-Tägerschen nicht optimal. «Für eine neue Linie fehlt es aber an genügend Kundinnen und Kunden», so Hug. Deshalb prüfe man die Möglichkeit, ein Ruftaxi einzuführen, wie es in Wil mit dem Taxi Salü bereits angeboten wird. Auch Mitfahrbänkli, die es auch im Toggenburg gibt, oder Schulbusse könnten ein Thema sein. Leihvelos oder Mobility wären für die sogenannte letzte Meile ebenfalls eine Option.

«Wir müssen herausfinden, wie wir unnötige Autofahrten vermeiden können und die Leute dazu bringen, den ÖV zu nutzen», so Hug. Dafür reiche aber nicht nur der Ausbau des Angebots – dabei betont Hug auch, dass man schon ein sehr gutes Angebot habe.

Es braucht auch Begleitmassnahmen. Diese sind zum Beispiel ein Parkplatzmanagement, eine gute Veloinfrastruktur oder Organisationen, die ein ÖV-Abonnement mitfinanzieren, statt Autospesen zu bezahlen. «Die Regio Wil berät auch Unternehmen bei der Ausarbeitung eines Mobilitätskonzepts», so Hug. Schwieriger sei es, den Freizeitverkehr zu lenken. Auch hier arbeite man zum Beispiel mit Unternehmen und dem Tarifverbund Ostwind stetig an neuen Angeboten.