öffentlicher Verkehr Abschalten, abwarten, aufbauen: Rickenbach verliert Gemeinde-Tageskarte, Sirnach wartet noch ab und Wildhaus führt das Angebot weiter – eine Übersicht Mit Ende 2023 verschwinden die Tageskarten der Gemeinden. Ein Nachfolgeprojekt gibt es bereits. Vor rund drei Jahren wurde der Stopp auf dieses Jahr gelegt. In Rickenbach hört man im Sommer auf, Tageskarten zu verkaufen. Hingegen bleibt in Uzwil das Angebot in neuer Form bestehen.

Die Gemeinde-Tageskarten gelten im öffentlichen Verkehr auf den gleichen Strecken wie ein GA. Bild: Bruno Kissling

Noch bis Ende Jahr können Gemeinden günstige SBB-Tageskarten verkaufen. Danach wird das ÖV-Billett in dieser Form abgeschafft. Doch es gibt eine Nachfolgelösung. Vor ein paar Wochen informierte der Schweizerische Gemeindeverband in Kooperation mit der Alliance Swisspass über die neue Spartageskarte, die Gemeinden ab 2024 verkaufen können.

Diese Spartageskarte ist der Ersatz für die Tageskarte Gemeinde. Ab kommendem Jahr kann für die erste und die zweite Klasse ein Sparbillett gekauft werden.

Wie in der Mitteilung der Alliance Swisspass steht, werde es künftig nur noch ein schweizweites Kontingent pro Tag geben und die Tickets sind nur noch über den Schalter der Gemeinde- oder Städteverwaltungen erhältlich.

Die Kosten der Spartageskarte Gemeinde je Klasse und Segment. Screenshot: Factsheet Spartageskarte Gemeinde

Auch die Einschränkung, dass der Verkauf nur an die Einwohnerinnen und Einwohner der eigenen Gemeinde erfolgen darf, entfällt. Weitere Informationen sind auf der Website des Schweizerischen Städteverbands zu finden.

Zusätzliches Personal wegen Fachkräftemangel ein Problem

Gemeindepräsident Ivan Knobel Bild: Vera Minder

Doch mit dem neuen System steigen einige Gemeinden aus dem Angebot aus. Eine der Aussteigerinnen ist die Gemeinde Rickenbach. Ihr Gemeindepräsident Ivan Knobel informiert im Gemeindeblatt über die Abschaffung der günstigeren Tageskarte. «Der Aufwand für die Tageskarte Gemeinde ist in überschaubarem Rahmen geblieben. Mit dem neuen System stimmt das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nicht mehr», sagt Knobel.

Damit spricht er nicht die Kosten an. «Es geht um das Personal. Wenn wir das Angebot weiterführen, können wir andere Dienstleistungen nicht anbieten.» Zudem mache der akute Fachkräftemangel ihnen einen Strich durch die Rechnung, wenn es darum geht, neues Personal einzustellen: «Die Frage nach dem Personal stellen nicht nur wir uns, sondern alle mittleren und kleineren Gemeinden. Das neue System frisst mehr Personalstunden».

Entscheid in vielen Gemeinden noch ausstehend

Edith Meyer ist seit 2019 Gemeinderatsschreiberin der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: Adi Lippuner

Anders ist es in der Obertoggenburger Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Sie wechselt zum neuen System. Der Grund klinge einfach und banal, wie Gemeinderatsschreiberin Edith Meyer auf Anfrage sagt: «Wir wollen dieses Angebot unserer Bevölkerung weiterhin zur Verfügung stellen.» Ob das Angebot weiterhin so rege benutzt werde wie bis anhin, werde sich mit der Zeit zeigen.

Unsicher ist Uzwil. Noch bleiben Informationen der Alliance Swisspass aus, die vom Gemeinderat benötigt werden, um ein weiteres Vorgehen zu bestimmen. Dies bestätigt Kevin Friedauer, Ratsschreiber der Gemeinde. Auch wartet die Informationen ab. Doch: «Wir werden die Nachfolgelösung auch anbieten», sagt Susanne Wahrenberger.

Beschluss fällt voraussichtlich im Sommer

Bis der Uzwiler Gemeinderat eine Entscheidung trifft, geht es noch ein paar Monate. «Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich im Sommer mit dem Thema befassen», sagt Ratsschreiber Friedauer. Im vergangenen November genehmigte die Stimmbevölkerung von Uzwil das Budget. Darin nicht mehr enthalten war ein Posten von 70’000 Franken für Tageskarten. Gemeindepräsident Lucas Keel überliess die Entscheidung der Bevölkerung. Der Antrag wurde knapp angenommen.

Manuela Fritschi ist Gemeindeschreiberin von Sirnach. Bild: PD

Anfragen in Zuzwil, Sirnach, Flawil und Kirchberg zeigen, dass weitere Gemeinden mit dem Entscheid zuwarten. In Kirchberg kann man noch bis in den Sommer die alten Tageskarten kaufen. In Sirnach läuft das alte Tageskarten-Angebot bis Ende Jahr. Sirnachs Gemeindeschreiberin Manuela Fritschi sagt auf Anfrage: «Wir werden das Thema nach den Sommerferien angehen». Flawil entscheidet ebenfalls nach den Ferien.