Bürgerversammlung Gegen den Willen des Gemeinderats: Bevölkerung von Oberuzwil senkt Steuern um fünf Prozentpunkte Die Oberuzwiler Bürgerversammlung senkt den Steuerfuss von 122 auf 117 Prozentpunkte. Der Antrag aus der Bevölkerung wurde mit dem grossen Eigenkapital begründet. Die Rechnung und das Budget wurden genehmigt.

Die Stimmbürger der Gemeinde Oberuzwil befürworteten einen Antrag auf Steuerreduktion um fünf Prozentpunkte. Bild: Philipp Stutz

Der Oberuzwiler Gemeinderat beantragte, den Steuerfuss fürs laufende Jahr bei 122 Prozentpunkten zu belassen. Und dies bei einem budgetierten Defizit von 1,3 Millionen Franken. «Der Fehlbetrag kann aus dem freien Eigenkapital finanziert werden», sagte Gemeindepräsident Cornel Egger. In den kommenden Jahren sei mit weiteren Defiziten zu rechnen.

Doch Armin Bachofner und Stefan Hobi stellten an der Bürgerversammlung vom Dienstag den Antrag, den Steuerfuss auf 117 Prozent zu senken. Damit verbunden sei eine Ertragsreduktion von voraussichtlich 640'800 Franken, welche durch einen Bezug aus der Ausgleichsreserve gedeckt werden soll, die aktuell 16 Millionen Franken beträgt.

Eigenkapital ist stark angestiegen

Bachofner betonte, dass in der Vergangenheit durchwegs bessere Rechnungsabschlüsse als budgetiert resultiert hätten. Er erwähnte das gut bestückte Eigenkapital und ein stabiles Steuersubstrat. «Seit 2010 ist sehr konservativ budgetiert worden, effektiv wurden aber immer schwarze Zahlen geschrieben», ergänzte Hobi. Die positiven Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Jahre ermöglichten die Äufnung eines soliden freien Eigenkapitals sowie einer hohen Ausgleichsreserve. Somit sei das Eigenkapital auf 27 Millionen Franken angestiegen. «Eine solide finanzielle Basis», betonte Bachofner.

Und im schlechtesten Fall verfüge die Gemeinde im Jahr 2027 trotz Steuersenkung noch immer über ein Eigenkapital von 16 Millionen Franken. Aus diesem Grund sei die beantragte Steuersenkung «tragbar und vernünftig».

Bruno Schefer unterstützte diesen Antrag. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren verschiedene Investitionen in Millionenhöhe getätigt, und dies ohne den Steuerfuss erhöhen zu müssen. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, um über die Reserven und eine Steuersenkung zu diskutieren.

Zu viel Steuern bezahlt

Josef Eugster stellte fest, dass der Gemeindehaushalt aus dem Rahmen gefallen sei. «In den vergangenen 20 Jahren haben wir zu viel Steuern bezahlt.» Aus diesem Grund unterstützte er den Antrag auf eine Steuerreduktion.

René Baer erinnerte daran, dass Oberuzwil in den Neunzigerjahren noch zu jenen Gemeinden zählte, die sich im kantonalen Steuerausgleich befunden hatten. Dank nachhaltiger Steuerpolitik seien die Steuern in den Folgejahren kontinuierlich gesenkt worden – mit ein Verdienst des Gemeindepräsidenten Cornel Egger. «Doch es ist immer konservativ budgetiert worden, was sich beinahe zu einem Trauma ausgeweitet hat», ergänzte Baer. Nun verfüge man über ein gesundes Mass an Eigenkapital. «Und jetzt müssen wir den Mut aufbringen, die Steuern zu senken.»

Cornel Egger plädierte im Namen des Gemeinderates dafür, auf eine Steuersenkung zu verzichten und den Antrag von Bachofner und Hobi abzulehnen. Doch der Souverän entschied anders und sprach sich in der Abstimmung für die Reduktion des Steuerfusses aus.

Die Sanierungsarbeiten der «Rössli»-Kreuzung sind Anfang dieser Woche aufgenommen worden. Die Kosten belaufen sich auf

1,66 Millionen Franken, wovon die Gemeinde rund 715’000 Franken übernehmen muss. Bild: Philipp Stutz

Grünröcke befahren Naherholungsgebiet

In der allgemeinen Umfrage sprach sich ein Votant dagegen aus, angesichts der guten Finanzlage auf Nebenstrassen eine Perimeterpflicht einführen zu wollen. Ein weiterer Diskussionsteilnehmer kritisierte mit scharfen Worten die Grünröcke (Jäger), die in Missachtung der Verkehrsbeschränkungen in grosser Anzahl mit ihren Autos das Naherholungsgebiet beführen und die Sicherheit beeinträchtigten. Allfällige Sonderfahrbewilligungen sollten den Jägern seiner Meinung nach unverzüglich entzogen werden.

Die Jahresrechnung schliesst bei einem Defizit von 41'000 Franken ausgeglichen ab. Gegenüber dem Budget fällt die Rechnung 790'000 Franken besser aus. Jahresrechnung und Budget 2023 wurden diskussionslos genehmigt. An der Bürgerversammlung nahmen 348 Stimmberechtigte teil, was einer Beteiligung von 8,49 Prozent entspricht.