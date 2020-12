Oberuzwil Zu- und Wegzügerbefragung zeigt: 90 Prozent sind mit der Wohnsituation in Oberuzwil zufrieden Oberuzwil beteiligte sich während des ganzen Jahres 2019 zusammen mit weiteren 19 Städten und Gemeinden aus den Kantonen Zürich,

St. Gallen und Aargau an einer Zuzüger- und Wegzügerbefragung. Überdurchschnittlich gut bewertet wurden dabei die Naturnähe, das Immobilienangebot und die Ruhe. Insgesamt wird die Lebensqualität in der Gemeinde hoch bewertet.

Überdurchschnittlich hoch bewertet wurden die Naturnähe und die Ruhe, wie sie zu gewissen Zeiten am Bettenauer Weiher erlebbar ist. Bild: PD

(ahi/gk) 91 nach Oberuzwil zugezogene Personen aus 64 Haushalten sowie 83 weggezogene Personen aus 61 Haushalten haben an der Befragung teilgenommen. Die mittlere Rücklaufquote über alle Gemeinden lag bei 28 Prozent für die Zuzugsbefragung (Oberuzwil 35 Prozent) beziehungsweise bei 25 Prozent für die Wegzugsbefragung (Oberuzwil 27 Prozent).

Das Statistische Amt des Kantons Zürich hat die Antworten detailliert ausgewertet und in einem Gesamtbericht (Gemeinde-Benchmarking) wie auch in einem separaten Bericht für jede Gemeinde kommentiert. Darin sind auch Analysen zum Zu- und Wegzugsverhalten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen enthalten.

«Geringe Lärmbelastung» und «Güte des Wohnobjekts

Im Gemeindevergleich wurden die geringe Lärmbelastung und Qualität des Wohnobjekts überdurchschnittlich oft als Argumente für die Wohnsitznahme in Oberuzwil genannt. Die beiden Aspekte wurden auch von den Wegziehenden signifikant besser beurteilt als im Durchschnitt über alle Gemeinden.

Für 58 Prozent der Zugezogenen war Oberuzwil beim Zuzugsentscheid der Wunschwohnort und 80 Prozent der Wegziehenden bezeichneten Oberuzwil rückblickend als idealen Wohnort. Drei Viertel der Weggezogenen könnten sich vorstellen, später wieder einmal nach Oberuzwil zurückzukehren.

Hohe Zufriedenheit

90 Prozent der Zugezogenen bezeichneten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit der neuen Wohnsituation. Diesem Wert stehen 80 Prozent Zufriedene bis sehr Zufriedene gegenüber, die von der Gemeinde Oberuzwil weggezogen sind.

Das Gemeindeprofil von Oberuzwil zeigt klare Schwerpunkte, die bei den Zu- und Wegzügern weitgehend übereinstimmen. Wichtigste Faktoren sind Ruhe und Natur, Qualität und Preise der Immobilien sowie allgemeine Aspekte (Lebensqualität). Auch Engagement und Integration erscheinen als wichtige Gründe für den Zuzug: Mehr Haushalte als im Gemeindedurchschnitt haben sich für den Zuzug entschieden, weil Freunde und Familie in der Nähe wohnen.

Distanz zu den Zentren als Manko

Die Kehrseite der ruhigen Wohnlage sind die als eher unterdurchschnittlich empfundene Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die fehlende Nähe zum Arbeits- oder Studienort und die Distanz zu einem grösseren Zentrum. Die Bindungsabsichten wurden von den Zuzügern zwar hoch bewertet (z.B. langfristiger Verbleib: 86 Prozent, Privatleben und Freizeit in der Gemeinde: 70 Prozent); signifikant weniger wichtig als im Durchschnitt wurden hingegen «gute Kontakte in der Nachbarschaft» und «Teilnahme in Vereinen» in der Gemeinde Oberuzwil bezeichnet. «Ein Aspekt, der doch eher überrascht», wie der Gemeinderat in seinem Bericht zur Befragung schreibt.

Privates Umfeld wichtiger als berufliches

Als häufigste Umzugsgründe nannten sowohl die Zu- wie auch die Wegziehenden Veränderungen der privaten Situation (66 Prozent). Eine neue berufliche Situation hingegen war signifikant weniger wichtig als im Durchschnitt über alle Gemeinden.

Überdurchschnittlich wichtige Gründe für den Zuzug nach Oberuzwil waren die Nähe zu Freunden und Familie (58 Prozent).

Solche Befragungen tragen unter anderem dazu bei, das Image einer Gemeinde realistisch einzuschätzen und Vergleiche zu früheren Befragungen zu ziehen. Ziel war es vor allem, Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Gemeinde Oberuzwil in der Bevölkerung wahrgenommen wird, um daraus Stärken und Schwächen abzuleiten. «Sie dienen zur Unterstützung bei wichtigen Lenkungsaufgaben wie der Strategieplanung, der Definition von Legislaturzielen und beim Standortmarketing», schreibt der Gemeinderat.