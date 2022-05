Oberuzwil «Wir durchleben diffizile Phasen»: Wirtschaftsjournalist Jens Korte referierte am Finanzforum der Clientis-Bank Jens Korte berichtet meist als Journalist von der Wall Street. In Oberuzwil sprach er über die Entwicklungen der globalen Wirtschaft.

Adrian Müller, Vorsitzender der Bankleitung Clientis Oberuzwil, Verwaltungsratspräsidentin Barbara Lorenz und Referent Jens Korte (von links). Bild: Philipp Stutz

«Die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine steht in Europa weit mehr im Fokus als in Amerika», sagte Jens Korte am Mittwoch am Finanzforum der Clientis-Bank Oberuzwil. Der Wirtschaftsjournalist, der meist von der Wall Street berichtet, hielt dort ein rund siebzigminütiges Referat. Der Krieg habe für Volatilität an den Finanzmärkten gesorgt, und der Ölpreis sei stark angestiegen. «Wir leben in einer irren Zeit», sagte Korte.

Auch die Pandemie habe das Ihre dazu beigetragen. Die Wirtschaft sei weggebrochen, Arbeitsplätze seien in hoher Zahl verloren gegangen. Die Wirtschaft durchlebe schwierige Zeiten mit grossen Schwankungen. «Sie ist ausser Rand und Band geraten», konstatierte der Referent.

Amerika fördert Jungunternehmen nach Kräften

Mit dem US-Präsidenten Joe Biden stehen die Finanzmärkte der Weltwirtschaft vor aufregenden Zeiten, sagte Korte. Die USA verfügten über den stärksten Kapitalmarkt der Welt. Alleine im vergangenen Jahr seien rund 100 Milliarden in die Förderung von Jungunternehmen investiert worden, während es in der Schweiz nur etwa 3 Milliarden gewesen waren. Korte kam auch auf den Klimawandel, den kalten Krieg und neue Blockbildungen zu sprechen.

Jens Korte, wirtschaftspolitischer Korrespondent verschiedener Medien. Bild: Philipp Stutz

Der Referent erwähnte die zunehmende Inflation, verbunden mit dem Anstieg der Konsumentenpreise. Die US-Notenbank versuche Gegensteuer zu geben. Wichtigstes Instrument dazu sei der Leitzins. Eine Erhöhung desselben soll dafür sorgen, dass die Teuerung nicht aus dem Ruder läuft. «Es ist schwierig, das richtige Mass zu finden – wir durchleben zurzeit eine diffizile Phase.»

Schwierig, Wohneigentum zu erwerben

In Amerika seien die Hypothekarzinsen massiv gestiegen, führte der Referent weiter aus. Diese Entwicklung lässt sich auch in der Schweiz, wenn auch in gemässigter Form, beobachten. Die Nachfrage nach Immobilien sei gross. «Aber immer weniger Leute können es sich leisten, eigenes Wohneigentum zu erwerben.»

Die Lieferketten seien, verstärkt durch die Pandemie, unzuverlässig geworden. Tesla produziere etwa die Hälfte seiner Fahrzeuge in China. Korte erwähnte auch eine Art De-Globalisierung, die sich abzeichne. Das heisst, dass Produkte wieder vermehrt im Ursprungsland hergestellt werden, verbunden mit entsprechender Teuerung.

China betreibe eine Politik, um sich vom Westen unabhängig zu machen. Korte sprach auch von Verteilungsproblemen. So sei die Zahl der Milliardäre wie etwa Elon Musk während der Pandemie stark gestiegen. Diese Geldvermehrung einzelner Personen bezeichnete er als äusserst problematisch. Doch jede Ära gehe irgendwann zu Ende.

Europa verfüge im globalen Markt noch immer über gute Chancen. Auch die Schweiz sei gut aufgestellt. «Europa ist stabil geblieben, aber die Musik spielt in China oder Amerika», bilanzierte Korte.