Oberuzwil weiht Schulhausanbau ein - als Zugabe gab's einen neuen Pausenplatz

Die erste Sanierungs- und Erweiterungsetappe am Primarschulhaus Breite in Oberuzwil ist abgeschlossen. Ein Meilenstein in der vor Jahresfrist begonnenen Baugeschichte, der gestern gefeiert wurde.