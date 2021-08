Oberuzwil Neues Boot für den Bettenauer Weiher: Es kann für Hochzeitsfotos gemietet werden – und rettete bereits eine Ente in Not Die Gemeinde Oberuzwil hat ein neues Holzboot für den Bettenauer Weiher angeschafft. Es wird in erster Linie für Unterhaltszwecke eingesetzt, kann aber auch für Hochzeitsfotos auf dem idyllischen Weiher gemietet werden.

Das neue Boot auf dem «Betti». Bild: PD

(red/lsf) Der Bettenauer Weiher erfordert einen grossen Unterhaltsaufwand im Uferbereich sowie auf dem Wasser. So müssen zum Beispiel tote oder verletzte Tiere aus dem Wasser geholt oder Pflegearbeiten vorgenommen werden, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt von Oberuzwil. Damit diese Aufgaben zweckmässig erledigt werden können, hat die Gemeinde nun als Ersatz für das alte, defekte Boot ein neues, schönes Holzboot angeschafft.

Bootsmiete für Hochzeitsfotos

Der Bettenauer Weiher ist ein sehr beliebtes Fotosujet – auch bei Hochzeitspaaren. Wie die Gemeinde schreibt, kann das Holzboot ab sofort für Hochzeitsfotos reserviert und für diesen speziellen Zweck während maximal einer Stunde gemietet werden. Die Benutzung ist auf den Uferbereich und den Bereich vor dem Bootshaus beschränkt. Das Reservationsformular kann bei der Bauverwaltung (bauverwaltung@oberuzwil.ch) bezogen werden; es ist auch online auf www.oberuzwil.ch aufgeschaltet.

Glück im Unglück für eine Stockente

Das Boot wurde vor Kurzem erfolgreich für eine Entenrettung eingesetzt. Die Bauverwaltung hatte die Meldung erhalten, dass sich eine Ente in einem Fischerhaken verfangen habe, der an einem Baum hing. Vom Ufer her war der Ast nicht zu erreichen, heisst es im Mitteilungsblatt. Die Ente wurde deshalb vom Leiter des Unterhaltsdienstes, der zufälligerweise bereits vor Ort war, mit dem Boot gerettet. Er brachte die Stockente zu einem Tierarzt, denn ihre Flügel und der Schnabel waren verletzt. Nach kurzer Behandlung konnte das Tier wieder auf dem «Betti» freigelassen werden.