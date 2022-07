Oberuzwil Nach der Premiere im Wald: Die zweite Fotoausstellung im Freien findet beim Bettenauer Weiher statt Wie schon 2019 stellt die Oberuzwiler Galerie Fafou auch dieses Jahr Bilder unter freiem Himmel aus. Im Herbst werden rund um den Bettenauer Weiher Fotografien zum Thema Glück zu sehen sein.

2019 wurde im Wald am Vogelsberg unter anderem diese Fotografie eines Gorillas ausgestellt. Bild: Michael Hug

Kunstwerke werden meist an Wände gehängt. Dabei kann der Kontext – die räumliche Umgebung – ein Bild ganz anders wirken lassen. Aus diesem Grund verlegt die Oberuzwiler Galerie Fafou ihre nächste Ausstellung nach draussen.

Im Jahr 2019 wurden Fotografien im Wald am Vogelsberg aufgehängt. Dieses Jahr bildet der Bettenauer Weiher den Rahmen, wie Daniela Eigenmann von der Galerie Fafou sagt. Auf der Website heisst es: «Der grosse Publikumserfolg der Outdoor-Fotoausstellung entlang des Wanderwegs über den Vogelsberg hat das Team Fafou angespornt, die ‹Draussen22› zu organisieren.»

Die Ausstellung findet vom 24. September bis am 16. Oktober statt. Eigenmann sagt: «Ort und Zeitpunkt wurden in Absprache und Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberuzwil und dem Verein Pro Bettenau ausgewählt.» Parallel zur Ausstellung werden in der Galerie Fotos von den Bildern am Weiher gezeigt.

Der Bettenauer Weiher wird diesen Herbst zum Schauplatz einer Fotoausstellung. Bild: pd

Ein Platz in der Ausstellung wird per Wettbewerb vergeben

Die Galerie Fafou hat rund 20 Fotografinnen und Fotografen zur Teilnahme eingeladen. Sie setzen ihre persönliche Interpretation von Glück in einem Bild um. Neu wird dieses Jahr ein Platz in der Ausstellung per Wettbewerb an eine Person aus der Region vergeben. Die lokale Bevölkerung wurde eingeladen, bis am 31. Juli ein Bild einzureichen. Die Auswahl wird am 5. August getroffen, wie Daniela Eigenmann mitteilt.

Die Fotografien werden für die Ausstellung auf ein wetterfestes Mesh-Gewebe in den Massen 1 x 1,5 Meter gedruckt. Diese «Blachen» werden dann in einer zweiten Aktion zu Taschen vernäht.