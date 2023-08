Oberuzwil Er war auch Fussballreporter beim SRF: Johannes Gunzenreiner tritt nach 30 Jahren als Leiter des Ortsmuseums zurück Johannes Gunzenreiner hat seinen Rücktritt als Leiter des Oberuzwiler Ortsmuseums bekannt gegeben. Während 30 Jahren hat er diese Aufgabe mit Einsatzfreude und Herzblut wahrgenommen. Und betont, wie wichtig es sei, einen ehrenamtlichen Beitrag zugunsten der Allgemeinheit zu leisten.

Johannes Gunzenreiner war 30 Jahre lang Leiter des Ortsmuseums Oberuzwil. Nun hat er den Rücktritt eingereicht. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Ich bin geschichtsaffin – die Historie hat mich immer interessiert», sagt Johannes Gunzenreiner. Als er als junger Lehrer nach Oberuzwil kam, trat er in Kontakt mit Ida Bodmer-Naef. Sie betreute das Ortsmuseum, das sich damals noch im Primarschulhaus befand. In den Achtzigerjahren erhielt das Ortsmuseum dann seinen neuen Standort im Erdgeschoss des geschichtsträchtigen Statthalterhauses. Als dann das Konkursamt das Gebäude verliess, konnte auch das Obergeschoss genutzt werden, zumal sich das Gebäude nun im Besitz der Gemeinde Oberuzwil befand.

«Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist wichtig», sagt Gunzenreiner. Im Ortsmuseum wurden Sonderausstellungen und Führungen durchgeführt, die viel Arbeit in Anspruch genommen haben. Der abtretende Museumsleiter lässt nicht unerwähnt, dass er sich immer auf ein engagiertes Team habe verlassen können. Und dass dieses nun die Arbeit fortführen werde.

Isaak Gröbli, Erfinder der Schifflistickerei

Das Ortsmuseum beherbergt mehrheitlich Gegenstände, die einen Bezug zum Ort haben. Hier finden sich Dokumente und Schriften über Industriepionier Mathias Naef. Und über Isaak Gröbli, den Erfinder der Schifflistickerei. In einer Vitrine ist ein Modell dieser epochalen Erfindung ausgestellt. Zu erwähnen ist weiter ein «Handwerkerlade», ein Unikat aus dem Jahr 1839. Es stammt aus demselben Jahr, in dem der Oberuzwiler Gewerbeverein gegründet wurde. Jeder damalige Handwerker ist mit einem Symbol seines Berufsstandes vertreten. Unter anderen der Kürschner, Pfister (Bäcker), Gastwirt, Hufschmied, Dachdecker, Metzger, Krämer, Müller und Gerber.

Eine Hungersnottafel verweist auf schlimme Epochen in den Jahren 1811 und 1817, als Hungersnöte in ganz Europa herrschten. Es wird beschrieben, wie schnell sich gute in schlechte Zeiten verwandeln können. Als Highlight bezeichnet Gunzenreiner römische Münzen, die in der Nähe der einstigen Burg Eppenberg gefunden und im Ortsmuseum ausgestellt worden sind. Sie belegen, dass die Region schon vor der Ersterwähnung besiedelt gewesen sein muss.

Dozent und Fussballreporter

Gunzenreiner war seit 2004 bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr auch Fussballreporter beim Schweizer Radio und Fernsehen. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Nach über vierzig Jahren fühle ich mich durch und durch als Oberuzwiler», sagt der in Altstätten aufgewachsene Gunzenreiner: «Hier bin ich daheim und fühle mich wohl.» Gunzenreiner ist ein engagierter, dynamischer Mensch. Rhetorisch gewandt, drückt er sich in druckreifen Sätzen aus. Man kann sich gut vorstellen, wie Schülerinnen und Schüler früher an seinen Lippen hingen.

«Wäre ich nicht Lehrer geworden, hätte ich mich gerne dem Journalismus zugewandt», sagt er. Nach der Ausbildung zum Primarlehrer trat Gunzenreiner 1978 eine Stelle als Reallehrer in Oberuzwil an. Über 20 Jahre arbeitete er auf dieser Stufe. Danach übernahm er auch die Schulleitung. Später wirkte er als Dozent und Mentor an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Dort besitzt der leidenschaftliche Wissensvermittler nach wie vor einen Forschungsauftrag. «Eine spannende Sache», wie Gunzenreiner betont.

Während Jahrzehnten, genauer seit 2004, war er bis zu seiner Pensionierung im Januar 2022 Fussballreporter von Radio SRF – mit einer gewissen Affinität zum FC St.Gallen. Überdies ist er Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St.Gallen (GGK). Diese setzt sich überall dort ein, wo der Staat keine Verantwortung übernehmen will. Unter anderem hat die Organisation das einstige Lehrlingsheim Platanenhof unterstützt. Die GGK führt zwar heute keine eigenen sozialen Institutionen mehr, fördert aber unverändert «die geistige und materielle Volkswohlfahrt im Kanton St.Gallen», wie es in den Statuten heisst.

Ehrenamtliche Tätigkeit ist wichtig

Es scheint nicht einfach, all diese Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen. «Doch habe ich alles mit grosser Freude gemacht», betont Gunzenreiner. Er bezeichnet sich als jemanden, der Anforderungen annimmt. Dazu gehöre der familiäre Zuspruch und eine effiziente Arbeitsökonomie. «Ich bin gerne unter Menschen», sagt der Familienvater mit zwei erwachsenen Kindern und vier Enkelkindern. Motivation sind ihm die guten Rückmeldungen: «Es lohnt sich, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, und dies ehrenamtlich.»