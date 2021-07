Oberuzwil Gebiete Austrasse/Ghürst und Freudenberg sollen Tempo-30-Zonen werden – einige Anwohner müssen Hecken zurückschneiden Am Montag informierte die Gemeinde Oberuzwil die Bevölkerung über zwei geplante Tempo-30-Zonen. Einzelne Hausbesitzer müssten Hecken oder Büsche zurückschneiden.

Projekte für zwei weitere Tempo-30-Zonen in Oberuzwil liegen vor. Bild: Tobias Garcia

Die Gemeinde Oberuzwil hört auf ihre Bevölkerung. Anwohner haben im vergangenen Jahr Unterschriftensammlungen zur Prüfung von Tempo-30-Zonen in den Gebieten Austrasse und Freudenberg eingereicht. Nun präsentiert die Gemeinde entsprechende Vorprojekte.

Im Verkehrsraumkonzept aus dem Jahr 2007 hat Oberuzwil das ganze Dorf in mögliche Tempo-30-Zonen aufgeteilt. Allerdings wurden seither erst drei Testzonen umgesetzt: Neugasse/Schulstrasse, Bichwilerstrasse/Buechwald und Riggenschwil. «Der Gemeinderat hat damals entschieden, weitere Tempo-30-Zonen erst zu realisieren, wenn Anträge aus der Bevölkerung kommen», erklärt Bauverwalterin Nadine Scheiwiller.

«So ist sichergestellt, dass Verständnis für die Massnahmen da ist.»

Stimmung an Infoveranstaltung war gut

Zumindest ein Teil der Anwohnerinnen und Anwohner in den Gebieten Freudenberg und Austrasse/Ghürststrasse will nun Tempo-30-Zonen. Bei einer Infoveranstaltung am Montagabend war die Stimmung denn auch gut, wie Scheiwiller sagt. Auch wenn die anwesenden 23 Personen natürlich nicht ganz repräsentativ seien.

Blick auf das Quartier zwischen Austrasse und Ghürststrasse. Bild: Andrea Häusler

«Einige hätten gerne, dass die Zonen noch schneller umgesetzt werden könnten», sagt die Bauverwalterin. Andere hätten Fragen zu einzelnen Massnahmen gestellt. Es könne zum Beispiel stören, wenn eine seitliche Verkehrsinsel zur Verengung der Fahrbahn gleich bei der eigenen Hauseinfahrt geplant sei.

Bis Ende August liegen die Pläne für die Tempo-30-Zonen auf und es können Vernehmlassungen bei der Bauverwaltung eingereicht werden. «Die Anwohnerinnen und Anwohner können mitwirken, es können noch Anpassungen vorgenommen werden», sagt Scheiwiller.

Hausbesitzer müssen Hecken zurückschneiden

Den nun vorliegenden Plänen ist zu entnehmen, von wo bis wo die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h signalisiert, wo Rechtsvortritte markiert und wo die Fahrbahn verengt werden soll. Ausserdem sind die Sichtlinien eingezeichnet, die jetzt noch blockiert sind und freigeräumt werden müssen. Es sind vor allem zu grosse Hecken und Büsche auf Privatgrundstücken, die bei Kurven und Einfahrten die Sicht blockieren. Scheiwiller sagt:

«Die Privatpersonen müssen die Sichtlinien auf ihren Grundstücken selbst und auf eigene Kosten freiräumen.»

Viele der Hecken und Büsche würden die Sicht schon heute blockieren und müssten zurückgeschnitten werden. Die Gemeinde habe aber keine Kapazitäten, überall zu kontrollieren. Prioritär werden die Sichtzonen im Zusammenhang mit Baugesuchen kontrolliert und durchgesetzt. Jetzt ist genau eingezeichnet, wer handeln muss. Die Hausbesitzer müssen aber selbst auf den Plänen nachsehen, die Gemeinde geht vorgängig nicht auf die einzelnen Anwohnerinnen und Anwohner zu, wie Scheiwiller sagt.

Kredite für Budget 2022 geplant

Die Kosten für die öffentliche Hand für die Einführung der beiden Tempo-30-Zonen betragen 160'000 beziehungsweise 185'000 Franken. Beide Kredite werden ins Budget 2022 aufgenommen, wenn keine rechtlichen Mittel die Planung verzögern. Gibt es gegen eine der Zonen Einsprachen, gegen die andere aber nicht, werden sie gestaffelt umgesetzt, sagt die Bauverwalterin.

Bei den geplanten baulichen Massnahmen wie den seitlichen Verkehrsinseln zur Verengung der Strasse habe man auch aus finanziellen Überlegungen nicht übertrieben. Von der Temporeduktion erhofft sich die Gemeinde sicherere Verkehrswege. Zum Teil würden heute Schulwege ohne Trottoir den Quartierstrassen entlang führen. Scheiwiller sagt:

«Es ist nie etwas Schlimmes passiert, wir wollen es aber auch nicht herausfordern.»