Oberuzwil Ein Kuriosum wird restauriert: Warum das Statthalterhaus ein «architektonischer Schwindel» ist Die Witterung hat der Fassade des alten Statthalterhauses in Oberuzwil zugesetzt. Sie wird zurzeit für rund 250'000 Franken saniert.

Die Fassade, die Fensterläden und der Sandstein im Sockelbereich des Statthalterhauses werden derzeit aufgefrischt und wo nötig ersetzt. Der Oberuzwiler Gemeindepräsident Cornel Egger sagt:

«Es geht um den Werterhalt des historischen Gebäudes.»

Ein Teil der Schindeln muss ebenfalls erneuert werden. Die Ausgaben dafür seien seit Jahren im Budget aufgeführt. «Die Renovation des Gebäudes wird nun in Absprache mit der Denkmalpflege ausgeführt», betont Egger. Der Gemeindepräsident rechnet mit Kosten in der Grössenordnung von rund 250'000 Franken. Die Arbeiten dürften bis Mitte Dezember andauern.

Das Gebäude wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts von Isaac Kuhn erbaut, der in der Folge als Statthalter dem aufgrund der Verfassung der Helvetischen Republik vom 12. April 1798 geschaffenen Distrikt Flawil vorstand. Es handelt sich um einen künstlerisch und geschichtlich wertvollen Bau, der unter Denkmalschutz steht. 1987 erhielt dann das Haus seinen Namen: Statthalterhaus, wie es im Volksmund übrigens immer noch heisst.

Ein Handwerker ersetzt Schindeln an der Nordfassade des Gebäudes. Bild: Philip Stutz

Konstruktives Kuriosum

Nach heutigen Begriffen kommt das Haus einem «konstruktiven Kuriosum» gleich. Die Aussenwände des Erdgeschosses sind aus Naturstein gemauert, die Innenwände bestehen jedoch aus einem Holzfachwerk mit allseitigem schweren Verputz. Die darüber liegenden drei Vollgeschosse anderseits sind vollumfänglich sogenannte Holz-Strickwand-Konstruktionen und innen vertäfelt.

Süd- und Ostseite des Gebäudes sind «herrschaftlich» verputzt und täuschen eine Massivbauweise vor. Nord- und Westseite sind mit Schindeln versehen. Mit der Ausnahme des Erdgeschosses ist das Haus somit eine reine Holzkonstruktion – ein «baulicher Schwindel» sozusagen, der aber gerade den besonderen Reiz des Bauwerkes ausmacht. Bei verschiedenen Renovationsarbeiten wurde darauf geachtet, diesen Grundcharakter so weit als möglich beizubehalten.

Einst Teil des Platanenhofs

Der Kanton St.Gallen kam in den Besitz dieses denkmalgeschützten Gebäudes, als er im Jahr 1979 von der Kantonalen st.-gallischen Gemeinnützigen Gesellschaft den ganzen Komplex des Erziehungsheimes Platanenhof übernahm. Dazu gehörte auch das Haus Arche, wie es damals hiess. Es war vorgesehen, dieses Gebäude in die Neugestaltung des Platanenhofs als Erziehungs- und Durchgangsheim einzubeziehen, doch kamen die Verantwortlichen später von dieser Idee wieder ab, weil das Haus nicht in das neue Betriebskonzept passte.

Nach einiger Ungewissheit über die weitere Verwendung des sich in schlechtem baulichem Zustand befindenden Gebäudes entschloss sich der Regierungsrat, das Haus Arche aus dem Komplex des Platanenhofs herauszulösen und neuen Zwecken zu widmen. So reifte der Entschluss, die Zweigstelle Oberuzwil des kantonalen Konkursamtes hierher zu verlegen, im Weiteren zwei geräumige Wohnungen zu schaffen und das Untergeschoss der Gemeinde Oberuzwil für die Einrichtung ihres Ortsmuseums zur Verfügung zu stellen.

2011 erwarb die Gemeinde Oberuzwil das im Besitz des Kantons stehende Gebäude. Cornel Egger erinnert sich:

«Dies geschah zu relativ günstigen Konditionen.»

Nach der Verlegung des Konkursamtes von Oberuzwil nach Wil hatte der Kanton keine Verwendung mehr für das Haus. Das Erd- wird heute ebenso wie das Untergeschoss als Ortsmuseum genutzt. Darüber befinden sich zwei Wohnungen. Das Grundstück umfasst eine Fläche von 1190 Quadratmetern und befindet sich unmittelbar neben dem Areal des Jugendheims Platanenhof und der evangelischen Grubenmann-Kirche.