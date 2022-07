Oberuzwil Die Mona Lisa aus geknüpften Wollfäden: Hans Hüppi investiert auch im Seniorenheim Christa viel Zeit in sein Hobby Hans Hüppi gestaltet Bilder aus Wolle. Er knüpft die farbigen Fäden zu dickeren Strängen und klebt diese auf Karton. So hat er schon weltberühmte Klassiker nachgestaltet.

In seinem Zimmer im Seniorenzentrum Christa hat Hans Hüppi einige seiner Werke aufgehängt. Bild: Christoph Heer

Stundenlang arbeitet Hans Hüppi täglich an seinen Hobbys. Unter anderem schreibt er Kinderbücher, vor allem aber ist er handwerklich tätig. Insbesondere die Arbeit mit verschiedenfarbiger Wolle hat es ihm angetan.

Hüppi ist 1941 im Zürcher Oberland zur Welt gekommen und wohnte lange Zeit in Uzwil. Seit 2018 ist im Seniorenheim Christa in Oberuzwil daheim, wo er sich daran erfreut, sein Leben ziemlich selbstständig verbringen zu können. Beim Besuch dieser Zeitung ist er anzutreffen, wie man es erwarten würde: bei der Arbeit in seinem Zimmer.

Hunderte Kilometer Wollfaden hat Hans Hüppi schon geknüpft. Bild: Christoph Heer

«Eigentlich wollte ich ja Landwirt werden, doch nach den drei Jahren als Knecht merkte ich, dass es nichts für mich ist», erzählt Hüppi. So arbeitete er viele Jahre in einer Schreinerei und Zimmerei, dann bei der Schweizerischen Post, ehe er im Bereich des EDV Fuss fasste. Dabei leitete er während rund 30 Jahren Schulungen, programmierte und betreute Kunden bei all ihren Anliegen und Problemen in computertechnischer Hinsicht. Doch Hüppi sagt:

«Die Lust am Handwerk habe ich zu keiner Zeit verloren.»

Über vier Kilometer lange, geknüpfte Fäden für ein Bild

Seine liebste Beschäftigung ist heutzutage das Knüpfen von Wollfaden, welche er danach zu farbigen Bildmotiven auf Kartons klebt. Kaum verwunderlich also, zieren seine Zimmerwände unzählige Bilder. Die Mona Lisa, Schmetterlinge, Da Vincis Abendmahl, Maria Himmelfahrt und viele weitere verleihen den Eindruck, sich in einer Ausstellung zu befinden.

Die Mona Lisa ist eines von Hans Hüppis Lieblingswerken. Bild: Christoph Heer

«Von meinen über 50 fertiggestellten Bildern ist die Mona Lisa eines meiner Favoriten. Aber auch die 16 Bilder, welche die gesamte Ostergeschichte darstellen, haben einen grossen Wert für mich», sagt Hüppi und knüpft weiter an seinem gelben Wollfaden. «Die Fäden müssen geknüpft sein, ansonsten würden die Bilder nur ein Bruchteil von dem hergeben, wie wenn man es ‹richtig› macht», sagt er lachend. So ist es nicht selten, dass Hans Hüppi über vier Kilometer lange, geknüpfte Fäden für ein Bild verarbeitet.

Dass er noch immer «Holz im Blut» hat, bestätigt die Tatsache, dass er auch eine Winkelsäge im Zimmer stehen hat. «Mit dieser stelle ich die Bilderrahmen her. Holz ist für mich ein kostbares Gut, damit habe ich schon mein ganzes Leben lang gerne gearbeitet.»

Das neuste Bild wird riesig

Unlängst hat Hans Hüppi mit seinem neusten Bild begonnen: die Gotthardkutsche. «Ich rechne mit über einem Monat Arbeitszeit und vielen Kilometern geknüpfter Wolle. Wenn es aber fertig ist, wird das ein unglaublich schönes Bild», verspricht der Künstler, der sich freuen würde über jede einzelne Wollspende. «Meistens kaufe ich die farbigen Wollsachen in Geschäften ein, wenn aber jemand noch Faden zu Hause hat, darf er mir das gerne vorbeibringen», sagt er augenzwinkernd.