Oberuzwil «Das ist flächendeckender Unsinn»: Zwei SVP-Kantonsräte kritisieren die Pläne für Tempo-30-Strecken auf Kantonsstrassen An der Wiler- und der Flawilerstrasse in Oberuzwil sind mehrere Liegenschaften zu grossem Lärm ausgesetzt. Die Lösung des Kantons: Tempo 30 auf der Durchgangsstrasse.

Auf der Kantonsstrasse im Zentrum von Oberuzwil soll künftig Tempo 30 gelten. Bild: Larissa Flammer

Das Wort Schikane war am Mittwochabend wiederholt zu hören. Man habe das Gefühl, neue Verkehrsanordnungen hätten vor allem das Ziel, der Bevölkerung das Autofahren zu verleiden. So der Tenor an der Infoveranstaltung zur geplanten Tempo-30-Strecke auf den Kantonstrassen in Oberuzwil.

Eingeladen hatten die Fachkommission Bau- und Umwelt der kantonalen SVP – in der Person von Fachkommissionspräsident und Kantonsrat Damian Gahlinger (Niederhelfenschwil) – und die SVP Regio Uzwil mit Präsident und Kantonsrat Bruno Dudli (Oberbüren). Ein grosser Andrang herrschte im Restaurant O Português in Oberuzwil nicht. Nur rund zehn Personen beschäftigten sich mit der Tempo-30-Strecke. Ob das an der Ferienzeit oder am Interesse für das Thema liegt, liess sich nicht aufklären.

Bruno Dudli, Kantonsrat und Präsident SVP Regio Uzwil. Bild: Benjamin Manser

Dudli jedenfalls glaubt nicht, dass die Bevölkerung heute eine grundsätzlich andere Meinung zu Tempo-30-Zonen hat als vor 20 Jahren. Er erinnerte an die eidgenössische Abstimmung 2001 über die Initiative «für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts», die mit rund 80 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt wurde.

Damian Gahlinger, Kantonsrat und Präsident Fachkommission Bau- und Umwelt der kantonalen SVP. Bild: Benjamin Manser

Dabei sei es nicht so, dass sie grundsätzlich gegen Tempo-30-Zonen seien, sagte Gahlinger. Auf gefährlichen Strecken könne Tempo 30 Sicherheit bringen. Aber in Oberuzwil werde die Höchstgeschwindigkeit aus Lärmschutzgründen herabgesetzt. «Und dagegen wehren wir uns», so der Kantonsrat.

Strasse ist zu steil für lärmarmen Belag

Entlang der Wiler- und der Flawilerstrasse, die als Kantonsstrassen durch Oberuzwil hindurchführen, sind mehrere Liegenschaften zu starkem Strassenlärm ausgesetzt. Der Kanton plant deshalb ein Lärmsanierungsprojekt. Neben dem Einbau von zwei lärmarmen Belägen sieht dieses auf einem etwa 950 Meter langen Streckenabschnitt eine Temporeduktion vor.

Gemäss einem Gutachten sind die Strassen mit einem Gefälle von 7 Prozent bzw. 5 bis 8 Prozent zu steil für einen lärmarmen Belag. «Die dynamischen Einwirkungen von Fahrzeugen würden den Belag beschädigen und seine Lebensdauer begrenzen», heisst es im Bericht. Weil auch die Realisierung von Lärmschutzwänden dort nicht möglich sei, bleibe die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit als einzige mögliche Massnahme. So könne eine wahrnehmbare Lärmpegelreduktion von 2 bis 4 Dezibel erreicht werden.

Das bezweifeln die beiden SVP-Kantonsräte. «Autos und Lastwagen werden in den Steigungen bei diesem langsamen Tempo mindestens einen Gang runterschalten müssen», sagte Dudli am Mittwochabend. Das verursache sogar noch mehr Lärm. Und auch wenn die Berechnungen des Kantons stimmen würden, seien 2 bis 4 Dezibel nicht gerade viel. Wobei im Gutachten des Kantons festgehalten ist, dass dies etwa der Halbierung des Verkehrs entspreche.

Die Wilerstrasse weist ein Gefälle von bis zu 8 Prozent auf. Bild: Larissa Flammer

Velos und E-Bikes würden Autos gefährlich überholen

Tempo 30 auf den Kantonsstrassen hat für die beiden Kantonsräte noch weitere Nachteile: Velos und E-Bikes würden ohne Tacho zumindest abwärts deutlich schneller fahren und die Autos und Lastwagen rechts überholen – aufgrund des fehlenden Velostreifens wohl auch auf dem Trottoir. Zudem werde manch ein Autofahrer die Tempo-30-Strecke umfahren, was zu mehr Schleichverkehr in Quartieren führe.

Sowieso sehen Dudli und Gahlinger einen Widerspruch darin, dass auf Gemeindestrassen Tempo 50 gelte und hier plötzlich auf einer übergeordneten Kantonsstrasse nur noch Tempo 30 erlaubt sein soll. Kantonsstrassen seien überregionale Verbindungen, die mit ihrer Kapazität ein grösseres Verkehrsaufkommen bewältigen müssten. «Mit Tempo 30 wird der Verkehrsfluss nicht besser», sagte Gahlinger:

«Aus unserer Sicht ist das ein flächendeckender Irrsinn.»

Werde das Projekt in Oberuzwil realisiert, würden bald Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Kantonsstrassen im ganzen Kanton folgen.

Dudli bezweifelte zudem, dass mit Tempo 30 die Verkehrssicherheit im Dorfzentrum signifikant erhöht werden kann. Man könne auch so vorsichtig fahren. «Wollen wir das Autofahren als Nächstes ganz verbieten?», fragte er mit einem ironischen Unterton.

Im flachen Teil der Strecke kann Tempo 30 gemäss Gutachten vor allem die Verkehrssicherheit verbessern. Bild: Larissa Flammer

Gegner sollen sich Gehör bei der Gemeinde verschaffen

«Sinn oder Unsinn?!» hiess es in der Einladung zur Infoveranstaltung. Für die Anwesenden war die Antwort klar. Die Frage laute nun, was man gegen die Pläne unternehmen könne. Das Mitwirkungsverfahren, bei dem die SVP Regio Uzwil teilgenommen hat, ist mittlerweile beendet, der Bericht mit möglichen Anpassungen folgt erst.

Entscheiden werde der Kanton, sagte Dudli. Die Bevölkerung und die Gemeinde müssten sich aber Gehör verschaffen. Deshalb soll der Oberuzwiler Gemeinderat überzeugt werden, sich in der offiziellen Stellungnahme gegen Tempo 30 auszusprechen. Auf Anfrage dieser Zeitung verzichtete die Gemeinde am Donnerstag aufgrund von Ferienabwesenheiten der verantwortlichen Personen auf einen Kommentar zum Kantonsprojekt.