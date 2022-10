Oberuzwil Chilbi-Marktchef freut sich über vielfältiges Angebot und bedauert, dass einige Marktfahrer zum Aufgeben gezwungen waren Die Chilbi in Oberuzwil hat mit breitem Angebot, Attraktionen und dem Lunapark viel Volk angelockt. Fast ganz Oberuwzil war da auf den Beinen.

Viel Betrieb herrschte an der Oberuzwiler Chilbi. Bild: Josef Bischof

Die Chilbi Oberuzwil wird traditionell am Wochenende nach dem Olma-Schluss durchgeführt. «Das Wetter hätten wir uns nicht schöner wünschen können», sagte Marktchef Stefan Hobi. «Das Marktangebot ist wiederum vielfältig, auch wenn die Pandemie einige Marktfahrer zum Aufgeben gezwungen hat.»

Die einheimischen Guggerinnen schminkten die Kinder. Bild: Josef Bischof

Zwei Vereine luden in ihre Festbeizen ein. Das Rettungscorps servierte im Feuerwehrdepot Raclette. Beim Tauchclub Sub Team 76 vor der alten Gerbi gab es Spaghetti. Die Pläuschler Musig Oberuzwil trat auf, und am Samstagabend unterhielten die Colibris. Am Stand des Frauenvereins konnte man sich bei Kaffee und Kuchen unterhalten.

An einer Chilbi darf ein Marronistand nicht fehlen. Bild: Josef Bischof

Ausserdem wurden die Kleinen mit Geschichten und Chasperlitheater unterhalten. Die Ludothek machte auf ihr Angebot an Spielen aufmerksam. Der Männerchor Frohsinn betrieb sein bekanntes Spielcasino. Die Gräppälä-Schränzer schminkten Kinder. Wie jedes Jahr legten sich die Pfadi Bi-Pi Oberuzwil, die Jungschi und die Ministranten mit Attraktionen für Kinder ins Zeug.

Die Musikgesellschaft spielte zum Platzkonzert auf. ild: Josef Bischof

Am ökumenischen Gottesdienst am Sonntagvormittag in der alten Gerbi wirkte der Gospelchor Oberbüren mit. Die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil spielte am Sonntagnachmittag zum Platzkonzert auf.