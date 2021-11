OBERTOGGENBURG Projekt «Berg & Bett» erhält Tourismuspreis – nun soll das Angebot verdoppelt werden Diese Woche wurden die innovativsten Tourismusprojekte des Landes in Bern ausgezeichnet. Toggenburg Tourismus hat mit dem Projekt «Berg & Bett» den dritten Platz gemacht. Künftig sollen 80 statt 40 Objekte zur Verfügung stehen.

Max Nadig, Präsident von Toggenburg Tourismus und Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus nehmen freudig den Preis entgegen. Bild: PD

In der Schweizer Tourismusbranche ist der «Milestone» die wichtigste Auszeichnung, die es gibt. Die innovativsten aktuellen Tourismusprojekte wurden am Dienstag im Kursaal in Bern ausgezeichnet. Für diesen Wettbewerb sind rund 80 Bewerbungen eingegangen. Die Jury hat sich für sieben Unternehmen entschieden, die für den Milestone nominiert worden sind. Auch der Verein Toggenburg Tourismus zählt zu den sieben auserwählten und gewann den dritten Platz mit dem Projekt «Berg & Bett» in der Kategorie «Innovation».

Den mit 5000 Franken dotierten Preis für die Auszeichnung haben am Dienstag Max Nadig, Präsident von Toggenburg Tourismus, und Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, in Empfang genommen. Gressbach sagt:

«Diese Auszeichnung zeigt, dass wir im Toggenburger Tourismus einen guten Job machen und steigert die Motivation für die Weiterentwicklung von ‹Berg & Bett›.»

Auch bei Sanierungen dabei

Für Gressbach kam die Auszeichnung für den dritten Platz nicht überraschend. Aufgrund des Innovationscharakters von «Berg & Bett» hat er mit einem der ersten drei Plätze gerechnet. Denn das innovative Projekt trägt dazu bei, dass die Logiernächte in den Ferienwohnungen erhöht werden. Damit macht «Berg & Bett» aus kalten Betten warme.

So sieht die Grafik für die Ferienobjekte und das Zentrum die Säntis Lodge von «Berg & Bett» aus. Bild: PD

Geschäftsführer Gressbach glaubt nicht, dass es wegen der Auszeichnung zu übermässigen Buchungen kommen wird. Aber sie zeige, dass das Toggenburg auf gutem Weg sei, einen innovativen Job zu machen.

So gemütlich sieht die Säntis Lodge Lounge von innen aus. Bild: PD

Für die Zukunft möchte Toggenburg Tourismus das Angebot von «Berg & Bett» weiterentwickeln. Im Portfolio gibt es aktuell rund 40 Ferienobjekte. Diese sollen verdoppelt werden. Darüber hinaus sollen insbesondere Eigentümer von etwas in die Jahre gekommenen Zweitwohnungen darin unterstützt werden, diese zu sanieren, um marktfähig zu bleiben.