Oberhelfenschwil Mehr schützenswerte Kulturgüter als in der alten Schutzverordnung Aktuell läuft in Oberhelfenschwil das Mitwirkungsverfahren für die Schutzverordnungen Kulturgüterschutz und Naturschutz. Über 60 Personen wollten am Montag hören, was schon bald unter Schutz gestellt sein könnte – oder auch nicht mehr.

Eva Johnson (links) und Gemeindepräsident Toni Hässig informierten über das weitere Vorgehen. Bild: Christof Lampart

In Oberhelfenschwil läuft derzeit das Mitwirkungsverfahren für die Schutzverordnungen. Jene für den Kulturgüterschutz und für den grünen Bereich, also Naturschutz, Baumschutzgebiete, Einzelbäume, Hecken-, Feld- und Ufergehölze inklusive Lebhäge, werden rund alle 20 Jahre in allen politischen Gemeinden überarbeitet. In Oberhelfenschwil ist es wieder so weit.

Die Entwürfe der überarbeiteten Objekte wurden vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation des Kantons St.Gallen vorgeprüft beziehungsweise sind noch in der Vorprüfung. Bis zum 16. September liegen die beiden Schutzverordnungen zur öffentlichen Mitwirkung auf, die digital unter www.oberhelfenschwil-mitwirkung.ch erfolgt.

Wie Gemeindepräsident Toni Hässig am Montag vor über 60 Personen in der Sonnenberghalle erklärte, sei man sehr froh, wenn sich möglichst viele über dieses Tool oder per E-Mail zum Sachverhalt äusserten. Denn möglichst genaue Abklärung bei fraglichen oder umstrittenen Einstufungen nütze nicht nur Oberhelfenschwil, sondern der ganzen zukünftig vereinigten Gemeinde Neckertal – in Hemberg und Neckertal laufen aktuell dieselben Mitwirkungsverfahren.

Der Informationsabend über die Schutzverordnungen Kulturgüterschutz und grüner Bereich stiessen bei der Oberhelfenschwiler Bevölkerung auf ein grosses Interesse. Bild: Christof Lampart

Schwanden wird aus dem Schutz «entlassen»

Esther Johnson vom Raumplanungsbüro ERR Raumplaner AG in St.Gallen, Eva Zangger von der kantonalen Denkmalpflege, beide sprachen zum Kulturgüterschutz, und Maya Valentini vom Ingenieurbüro Scherrer AG in Nesslau, zuständig für den grünen Bereich, übernahmen die Detailerläuterungen. Johnson erklärte, dass, mit Ausnahme des Gebietes Schwanden, das aus dem Schutz entlassen werde, am bisherigen Perimeter des Ortsschutzgebietes festgehalten werde. Dabei würden aber die Abgrenzungen in verschiedenen Randbereichen «etwas gestrafft», und/oder der Bauzonenbegrenzung «angepasst», so Johnson.

Im Gebiet Metzwil werden die dort befindlichen vier historisch wichtigen Bauten neu mit einem Ortsbildschutz überlagert, während sich im Gebiet Wigetshof zukünftig zwei verschiedene Kategorien an Ortsbildschutz finden. Total, so Johnson, seien in Oberhelfenschwil neu 31 Einzelobjekte für eine Unterschutzstellung vorgesehen; bisher waren es 26. Davon sind 15 von kantonaler Bedeutung und 16 von lokaler Bedeutung. Während bei ersteren bei baulichen Veränderungen von den Eigentümern zwingend der Kanton mit einzubeziehen ist, ist bei lokalen Schutzobjekten die Gemeinde zuständig.

Eva Zangger (links) und Maya Valentini informierten über die Auswirkungen, welche die revidierten Schutzverordnungen Kulturgüterschutz und grüner Bereich auf Oberhelfenschwil haben könnte. Bild: Christof Lampart

Denkmalpflegerin: Neue Küche ist immer möglich

Denkmalpflegerin Eva Zangger, die für Oberhelfenschwil zuständig ist, riet Betroffenen, im Falle eines Baus oder Umbaus an einem geschützten Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung unbedingt frühzeitig die Denkmalpflege zu kontaktieren. Denn so könne man im Gespräch gute Lösungen für alle finden. Klar sei, dass Bauvorhaben in der Nähe eines Schutzobjektes Rücksicht nehmen und die historische Bausubstanz möglichst ungeschmälert erhalten bleiben müsse. Denn nur so bleibe ein Schutzobjekt auch für die nächste Generation erhalten.

Wenn es aber darum gehe, in einem schützenswerten Haus eine neue Küche, sanitäre Anlagen oder eine Heizung zu installieren, so finde man immer eine gute Lösung. Wichtig sei, dass neue Bauteile als solche gut ablesbar und reversibel seien. Und sämtliche Umbauten benötigen eine Baubewilligung, wenn historische Substanz betroffen ist.

Grüner Teil: Qualität der Gebiete bewertet

Maya Valentini betonte, dass man im grünen Teil der Schutzverordnung zwar genau hingeschaut habe, nicht aber nicht jedes einzelne Blümlein angeschaut, sondern die Qualität der Gebiete bewertet habe. Die grobe Bilanz habe ergeben, dass in Oberhelfenschwil insgesamt 500 Are an Schutzgebietsfläche, 20 geschützte Einzelbäume, 100 Meter Hecken- und Ufergehölze und drei Feldgehölze in der neuen Schutzverordnung Eingang gefunden hätten.

Was die Bewirtschaftung betrifft, so sieht die Schutzverordnung für den grünen Teil vor, dass als Schnitttermine für die Flachmoore der 1. September, für die Magerwiesen der 15. Juli gelten soll. Bei Hecken-, Feld-, Ufergehölze und Lebhäg gilt, dass sie eine minimale Höhe von 50 Zentimetern aufweisen müssen und bei ihnen ein maximaler Rückschnitt auf zwei Drittel der Länge erlaubt sein soll. Pufferzonen dürfen nicht gedüngt, können jedoch als Weide genutzt werden. Und Naturschutzgebiete und Pufferzonen dürfen nicht als Lagerplatz genutzt werden.