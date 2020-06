Oberhelfenschwil: Einbruch ins Gemeindehaus – Sachschaden in der Höhe von 10'000 Franken Die Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam ins Gebäude ein. Zwar versuchten sie vergebens, einen Tresor aufzubrechen, hinterliessen aber Sachschaden.

Die Täterschaft brach in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag ins Gemeindehaus. Bild: Urs M. Hemm

(kapo/tos) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in das Gemeindehaus an der Dorfstrasse eingebrochen, teilt die Kantonspolizei mit.

Sie öffnete gewaltsam eine Eingangstür und verschaffte sich somit Zutritt ins Gebäude. Im Gemeindehaus wurden weitere Türen gewaltsam aufgebrochen und die Büroräumlichkeiten durchsucht.

Nachdem die Täterschaft vergebens versuchte einen Tresor aufzubrechen, verliess sie das Gebäude ohne Deliktsgut und hinterliessen einen Sachschaden von rund 10'000 Franken.