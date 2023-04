Oberbüren Stallwände statt Aussicht ins Grüne: Zwölf Einsprachen gegen geplanten Grossbauernhof in Sonnental Ein Betriebsgebäude mit Freilaufstall für 134 Tiere sowie sechs Futtersilos: Südlich des Rosenwisquartiers in Sonnental soll ein landwirtschaftlicher Grossbetrieb entstehen. Zum Leidwesen der Anstösser, die sich gegen das Projekt zur Wehr setzen.

Südlich des Einfamilienhausquartiers Rosenwis soll ein Landwirtschaftsgebäude mit Platz für 134 Stück Vieh gebaut werden. Bild: Andrea Häusler

Das Bauprojekt lag vom 31. März bis 13. April öffentlich auf: Ein 16 Meter hoher Gebäudetrakt mit Laufstall für 134 Stück Vieh, eine Remise, eine Güllengrube sowie sechs Silos von 20 Metern Höhe. Bekannt ist die Absicht von Landwirt Erwin Brühwiler, südlich des Dorfes Sonnental ein Ökonomiegebäude zu erstellen, jedoch bereits seit vergangenem Sommer. Damals hatte er die direkten Anstösser vor Ort über das Bauvorhaben zwischen dem Rosenwisquartier und der Thur informiert. Allerdings über einem Standort weiter südlich in Richtung Thur, kleinere Dimensionen sowie drei statt sechs Silos.

Entsprechend getäuscht fühlt sich Anwohner André Häne im Rückblick. Im Gespräch mit TVO sagt er: «So kann man nicht miteinander umgehen. Alles war auf Unwahrheiten aufgebaut.» Damals, schiebt seine Nachbarin Luzia Meier nach, sei man von einem «normalen Bauernhof» ausgegangen. Auch von über 100 Tieren sei nie die Rede gewesen. Besonders bitter stösst André Häne auf, dass die Situation nun so dargestellt werde, «als wären wir damit einverstanden».

Zwölf Einsprachen eingegangen

Das sind die Quartierbewohner, denen der XL-Hof die Sicht ins Grüne nimmt und mutmasslich Immissionen beschert, mitnichten. Sie haben sich zu einer IG zusammengeschlossen und sich in einem offenen Brief an die Gemeindebehörde gewandt.

Gemeindepräsident Alexander Bommeli weiss um die Problematik und den Unmut der Grundeigentümer im Quartier. Auf Anfrage sagt er: «Gegen das Bauvorhaben sind zwölf Einsprachen eingegangen, wobei es sich bei einer um eine Sammeleinsprache handelt.» Diese würden nun bearbeitet. Bommeli betont, dass hier die kantonalen Behörden – wie bei allen Bauten ausserhalb der Bauzone – entscheidend mitzureden hätten. Deshalb stehe, trotz vorgängiger Abklärungen, nicht fest, ob das Projekt so bewilligungsfähig ist. Seien jedoch alle rechtlichen Grundlagen erfüllt, werde die Gemeinde die Baubewilligung erteilen.

Nachbarschaftliches Nebeneinander

Alexander Bommeli bringt für beide Seiten Verständnis auf: Für Landwirt Erwin Brühwiler, der seinen Pachtbetrieb beim Thurhof mit dem Hof in Sonnental an einem neuen Standort zusammenführen und weiterentwickeln möchte. Aber auch für die Grundeigentümer an der Grenze zwischen Wohn- und Landwirtschaftszone, denen die Aussicht auf Wald und Wiesen durch ein Ökonomiegebäude versperrt werden soll. «Die grosse Herausforderung besteht darin, die Parteien irgendwie zusammenzubringen», sagt er. Denn sollte hier gebaut werden, müssten diese über Jahre oder Jahrzehnte nachbarschaftlich zusammenleben.

Keine Stellungnahme des Landwirts

Bauherr Erwin Brühwiler wollte von Anbeginn alles richtig machen. Zur Informationsveranstaltung im Sommer 2022 hatte er aus eigener Initiative geladen – mit dem Ziel, mit den Anstössern ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen aufzunehmen.

Spruchbänder an einer Liegenschaft machen den Unmut der Anstösser sichtbar. Bild: TVO

Jetzt ist alles anders. Die Anwohner bemängeln die fehlende Kommunikation, verschaffen ihrem Unmut auf Spruchbändern an einem Baugerüst Luft und torpedieren das Projekt mit Einsprachen. Und Erwin Brühwiler? Auf Anfrage dieser Zeitung winkt er freundlich, aber bestimmt ab und sagt: «Das Verfahren läuft noch. Deshalb möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äussern.»