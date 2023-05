Oberbüren Nach Geisterfahrt auf der Autobahn A1: Polizei sucht Lenker dieses Audis Am Montag, 8. Mai, war eine Person als Geisterfahrer oder als Geisterfahrerin auf der Autobahn A1 unterwegs. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos. Bild: Kapo SG

Eine unbekannte Person war am Montag, 8. Mai, um 21 Uhr mit dem Auto auf der Autobahn A1 von Zürich in Richtung St.Gallen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Oberbüren bremste sie ihr Auto ab, fuhr jedoch an der Ausfahrt vorbei. Unmittelbar nach dem Anschlusswerk überfuhr sie die rechte Sicherheitslinie und hielt kurz auf dem Pannenstreifen an.

Gemäss Mitteilung der Polizei wendete die Person anschliessend das Auto und fuhr es in falscher Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen etwa 200 Meter zurück in Richtung Zürich. Bei der Ausfahrt Oberbüren überquerte sie die Sperrfläche und fuhr schliesslich von der Autobahn ab. Während der Geisterfahrt wurde das Auto von vier entgegenkommenden Fahrzeugen gekreuzt, die auf dem Normalstreifen unterwegs waren.

Das unbekannte Auto wird als dunkler Audi mit ausländischem Kontrollschild beschrieben. Personen, die Angaben zur Situation oder dem Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058-229-81-00 zu melden. (kapo/nat)