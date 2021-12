Oberbüren Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fotovoltaik und eine neue Beleuchtung: Das Gemeindehaus ist fertig saniert Nach achtmonatiger Bauzeit kann die Verwaltung von Oberbüren nun in das frisch sanierte Gemeindehaus zurückziehen. Der Tag der offenen Tür wird im April stattfinden.

Der neue Empfang im Gemeindehaus Oberbüren. Bild: Lia Allenspach

Wer in diesen Tagen die Hauptstrasse in Oberbüren entlang geht, wird das Gemeindehaus kaum übersehen. Der Violettton der Fassade zeigt schon von aussen: Hier hat sich ordentlich was verändert. Auch beim Betreten des Gebäudes wird dieser Eindruck bestätigt. Frisch gestrichene graue Wände und ein gut beleuchteter Empfangstresen heissen Besucherinnen und Besucher willkommen. Nach einer achtmonatigen Sanierung konnten die Angestellten vergangenen Donnerstag und Freitag ins frisch renovierte Gemeindehaus zurückziehen.

Die Verwaltung wurde während der Sanierung in einem Mehrzwecksaal sowie in Containern untergebracht. Dort arbeiteten die Angestellten in «Grossraumbüros». Martin Schmid, Bauverwalter der Gemeinde Oberbüren, beschreibt diese Erfahrung als spannend, denn der enge Raum habe das Team näher zusammengebracht. «Nun bin ich aber froh, wieder zu Hause zu sein und mehr Raum für mich zu haben», sagt der Bauverwalter. Ausserdem freue er sich, dass es im Sommer in den Dachräumen nicht mehr so heiss werde.

Die neue Fassade und das frisch sanierte Sitzungszimmer. (Bilder: Lia Allenspach)

Eine Energetische Sanierung

Gemeindepräsident Alexander Bommeli ist zufrieden mit der Sanierung. Der Innenbereich sei bereits ganz fertig, im äusseren Bereich werde momentan der Vorplatz-Belag angebracht und im neuen Jahr folge noch die Bepflanzung. Bei der Sanierung des Gebäudes ging es vor allem um eine energetische Verbesserung. «Es ist wichtig, ein gutes Vorbild zu sein und Nachhaltigkeit zu fördern», sagt Bommeli.

Gemeindepräsident Alexander Bommerli in seinem neuen Büro. Bild: Lia Allenspach

Die HAB Architekten AG aus Flawil plante und leitete die Sanierung unter der Bauleitung von Urs Fäh. Das Gebäude blieb zwar in den Grundzügen bestehen, der Teil des Hauses, der seit den 60er-Jahren nicht saniert wurde, musste aber stark renoviert werden. «Wir haben versucht, alles zu verwerten, das bereits da war», sagt Urs Fäh. Zur Sanierung gehörte der Abriss einer Treppe, der Bau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie einer Fotovoltaikanlage, eine Gebäudehülledämmung und die Ersetzung der Fenster. «Allein das Umschalten von den alten Leuchtstoffröhren auf LED-Lampen macht energetisch einen massiven Unterschied», sagt Urs Fäh.

Angenehme Arbeitsplätze und ein offener Zugang

Die Räume wurden mit neuen Möbeln und heller Beleuchtung ausgestattet, damit der Arbeitsplatz möglichst angenehm ist. Aufgrund der Brandschutzvorschriften wurden Fluchtwege ausgebaut. Auch im Aussenbereich gab es grosse Veränderungen. «Die Gestaltung des Vorplatzes soll dem Gebäude einen öffentlichen Charakter geben», sagt Bommeli. Fäh fügt hinzu, dass es nun zwar weniger Parkplätze gebe, dafür wirke das Gemeindehaus offener und zugänglicher.

Bauverwalter Martin Schmid sowie Beat Breitenmoser und Urs Fäh von HAB Architekten AG (von links) vor der neuen Fassade. Bild: Lia Allenspach

Budgetiert war für diesen Umbau ein Betrag von 2,8 Millionen Franken. «Die Prognose für die Kosten sind gut», sagt Alexander Bommeli. Die genauen Zahlen folgen allerdings erst im Frühling. Damit sich alle Oberbürerinnen und Oberbürer ein Bild des frisch sanierten Gebäudes machen können, sind alle eingeladen, am Tag der offenen Tür am 30. April 2022 vorbeizukommen. Alexander Bommeli erwartet, dass die Sanierung für die nächsten Jahrzehnte halten wird.