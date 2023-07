Oberbüren Die Betonsperre in der Glatt hindert die wandernde Wassertierwelt – nun wird sie abgebrochen Zwischen Uzwil und Oberbüren befindet sich das einzige Hindernis über elf Kilometer, welches die Fische hindert, flussaufwärts zu schwimmen. Die Gemeinden Uzwil und Oberbüren wollen das nun ändern.

Die Betonsperre in der Glatt in Oberbüen, sichtbar als kleiner Wasserfall, ist nicht fischgängig und bildet einen Unterbruch für die bachaufwärts wandernde Wassertierwelt. Deshalb wird sie nun abgebrochen. Bild: Zita Meienhofer

Viele Gewässer in der Schweiz wurden in den letzten 150 Jahren verbaut und sind seither weit von ihrem natürlichen Zustand entfernt. Auch im Kanton St. Gallen weisen viele Fliessgewässer eine ungenügende Qualität als Lebensräume für eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt auf, so auch die Glatt.

Die Glatt entspringt auf etwa 960 Metern über Meer östlich des Ausserrhoder Dorfes Schwellbrunn. Über Herisau, Gossau, Flawil, Oberuzwil fliesst sie durch die Gemeinden Uzwil und Oberbüren und dann in die Thur. Die Glatt wird als weitgehend natürlich eingestuft.

Im Bereich Augarten hat es jedoch einen künstlichen Absturz, welcher ursprünglich vermutlich zum Schutz der Sohle im Bereich der Bahnhofstrassen-Brücke gebaut wurde. Diese Betonsperre, sichtbar als kleiner Wasserfall, ist nicht fischgängig und bildet einen Unterbruch für die bachaufwärts wandernde Wassertierwelt. Die Sperre ist in einem Abschnitt von 11.5 km für Fische das einzige Hindernis zwischen der Thur und dem Oberlauf der Glatt. Das soll sich nun ändern.

Die Betonsperre wird abgebrochen und durch eine 58 Meter lange und leicht geneigte Rampe abgelöst, die aus einer Abfolge einzelner Becken besteht. Gleichzeitig sollen an den Ufer- und Böschungsbereichen ökologische Aufwertungen erfolgen und die Vernetzung mit dem Naturschutzgebiet Augarten verbessert werden.

Der Gemeinderat Oberbüren hat diesem Revitalisierungsprojekt im Jahr 2022 zugestimmt und den Anteil der Gemeinde (fünf Prozent der Baukosten) für das Budget 2023 verabschiedet. Die Gemeinde Uzwil hat in diesem Projekt den Lead und wird die Vorfinanzierung für den Kanton sicherstellen. Das Vorhaben wird vom Bund, Kanton und dem Naturemade Star-Fonds des EWZ finanziell unterstützt. (pd)