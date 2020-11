Nur «Wiler Gold» produziert: Warum die Wimmet am Wiler Rebberg in diesem Jahr früher und kürzer ausfiel Beim diesjährigen Wimmet im Wiler Rebberg spielte das Corona-Virus eine Rolle. Zwar fiel niemand krankheitshalber aus, wohl aber war wegen der Pandemie der Ertrag geringer als in den Vorjahren.

Eduard Kümin in seinem sich im herbstlichen Laub präsentierenden Wiler Rebberg. Bild: Christoph Lampart

Dieser Weinjahrgang wird kleiner sein. Des Rätsels Lösung schildert der Rebwart des Wiler Ortsbürger Rebberges, Eduard Kümin folgendermassen: «Als im März 2020 abzusehen war, dass es wegen des Covid 19-Virus‘ zu einem totalen gesellschaftlichen Lockdown kommen würde, habe wir uns dazu entschlossen, die Traubenmenge an den Reben von 850 auf 490 Gramm je Quadratmeter zu reduzieren.» Denn die Verantwortlichen seien vor einer sehr unsicheren Situation gestanden.

«Zum einen wussten wir anfangs überhaupt nicht, wie lange der Lockdown und damit auch die Schliessung der Restaurants und die Absage der Veranstaltungen dauern würde», erörtert Kümin. «Zum anderen waren noch die Tanks vom letzten Jahr ziemlich voll. Also minderten wir mit dieser Massnahme die Gefahr, am Markt vorbei zu produzieren.»

Nur 7400 statt der üblichen 12000 Kilo geerntet

Das zeitweise in und um Wil zu vernehmendem Gerücht, dass der «Wiler Stadtwy», ein Pinot Noir (Blauburgunder), jüngst ausgegangen sei, entbehrt also jeder Grundlage. Was hingegen stimmt, ist die Tatsache, dass angesichts der grossen Pinot-Noir-Reserven in diesem Herbst von der Rutishauser AG aus den Wiler Rebberg-Trauben nur Wein der Sorte «Wiler Gold», einem Blanc Pinot Noir, hergestellt wird.

Insgesamt wurden im September 2020 an drei Tagen von rund 60 Helferinnen und Helfern 7400 Kilo an Regent-, Pinot Noir- und Müller-Thurgau-Trauben gelesen. Das ist deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Kümin sagt:

«In einem normalen Jahr sind es schon an die zwölf Tonnen, die wir am Wimmet ernten.»

Oechslegrad: Nicht Höchststand, dafür optimal

Der Oechslegrad, der das Mostgewicht des unvergorenen Traubensaftes misst und oft als Zeichen dafür genommen wird, ob es sich beim zu erwartenden Wein um einen potenziellen Spitzenjahrgang handeln könnte, spielt in diesem Herbst bei den Wiler Weinen für einmal eine untergeordnete Rolle.

Denn um die besten Trauben fürs «Wiler Gold» zu gewinnen, mussten diese bereits Mitte September bei einem Oechsle-Grad abgelesen werden, der bei weitem nicht dem entspricht, was man maximal hätte erreichen können, wenn man die Früchte noch einige Wochen länger hätte hängen lassen. Geschadet hat die frühe Lese jedoch nicht Kümin zeigt sich zufrieden:

«Wir haben die optimalen Trauben für unseren Wein geerntet.»

Zuletzt freut er sich darüber, für das nächste Frühjahr eine önologische Überraschung anzukündigen. «Was es sein wird, möchte ich hier aber noch nicht verraten. Ich bisschen Spannung hat ja noch nie geschadet», schmunzelt der Rebwart des Wiler Ortsbürger-Rebberges.