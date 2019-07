Noch einmal Stau am Samstag rund um Rickenbach – dann ist es überstanden Die gute Nachricht: Die Belagsarbeiten auf der Umfahrung in Rickenbach liegen im Zeitplan. Die schlechte Nachricht: Am Samstag ist nochmals mit Staus zu rechnen. Hans Suter

Beim Kreuzungspunkt Wilen-/Toggenburgerstrasse in Rickenbach wird der Verkehrsdienst auch am Samstag im Einsatz stehen. (Bilder: Hans Suter)

Diesen Samstag und Sonntag ist die Umfahrung Rickenbach zwischen den Möbelhäusern Lipo und Diga in beide Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt. Noch bis Montagmorgen in der Früh werden Belagsarbeiten ausgeführt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt durch das Dorf Rickenbach und ist signalisiert. Ausserdem steht am Sonnmatt-Kreisel beim McDonald’s in Wil sowie in Rickenbach beim Einkaufszentrum Breite und beim Scheitelpunkt der Wilen-/Toggenburgerstrasse ein Verkehrsdienst im Einsatz. Es ist zeitweise mit erheblichen Staus zu rechnen.