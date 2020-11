Niederuzwilerin Shania Brogna für den «BandXost»-Final qualifiziert Die acht besten Bands der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein stehen fest. Sie messen sich am 28. November am grossen «BandXost»-Finale in St. Gallen. Unter Ihnen befinden sich auch Newcomer aus unserer Region.

Shania Brogna will nach ihrer Lehre als Polygrafin beruflich ganz auf die Musik setzen. Bild: PD

(pd/ahi) Der diesjährige Contest hat viele neue und talentierte Musikperlen aus den Probekellern der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein gelockt. An den neun Qualifikationen standen jeden Abend bis zu sechs Acts auf den regionalen Bühnen.

Jetzt hat die Jury gewählt. Aus 55 Anmeldungen wurden gestern Abend die Finalistinnen und Finalisten auserkoren. Die acht qualifizierten Newcomer-Bands werden am Finale des «BandXost» 2020 zu hören sein. Unter den Finalisten befinden sich auch Bands aus dem Einzugsgebiet unserer Zeitung. Über die 17-jährige Niederuzwilerin Shania Brogna schreibt die Jury etwa: «Sie hat uns mit ihren intimen Songs und ihrer einzigartigen Stimme an der Buchser Qualifikation im Krempel so richtig berührt. Wir sind sicher: An diese Stimme werden auch Sie sich noch lange nach dem Finale erinnern.»

Finalisten aus Flawil und Bronschhofen

Für die ganz lauten Töne am Finale werden «Honor» sorgen. Die vier Jungs aus Romanshorn, Flawil und Bronschhofen konnten ebenfalls in Buchs überzeugen. Am Finale werden sie – wie bereits an der Quali – Thrash Metal vom Feinsten liefern und wie die übrigen Finalistinnen und Finalisten um Anerkennung, aber auch um Förderpreise im Gesamtwert von 14‘000 spielen.

Live-Erlebnis nur auf Anmeldung

Ebenfalls für das grosse Finale qualifiziert haben sich die vierköpfige Rockgruppe «Mirkwood Spiders» aus Sargans, Maienfeld und Fideris, «No More Honey» aus Chur, Fürstenau, Tomils und Scharans, «Rapture Boy» aus St. Gallen, «Clique 713» aus Domat/Ems und Thusis sowie «Sort of Sad» aus Herisau und die Metalband «Corpus Delicti» aus Berg, Mauren, Amriswil und Weinfelden.

Wer den Final live miterleben möchte, muss sich bis spätestens am Freitag, 20. November, für die Teilnahme vor Ort anmelden, da die Maximalzahl der Gäste aufgrund der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie auf 50 Personen begrenzt ist. Alternativ kann der Abend natürlich auch via Livestream unter www.bandxost.ch mitverfolgt werden.

Musikalisch werden am Finale die letztjährigen Gewinner «Mischgewebe» unterhalten. Sie werden die Minuten nach der letzten Band bis zur Entscheidung musikalisch überbrücken.