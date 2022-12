Niederuzwil «Wollen nicht ganze Generationen in Containern unterrichten»: Gemeinde macht vorwärts – Altersheim Marienfried soll ein Schulhaus werden Die Gemeinde Uzwil will nächsten Sommer eine Volksabstimmung durchführen, um aus dem ehemaligen Alterszentrum Marienfried ein Schulhaus machen zu können. Der Trend der Schülerzahlen zeigt weiter nach oben, es braucht auch die Schulraumerweiterung Herrenhof.

Das Haus Marienfried in Niederuzwil liegt im Dornröschenschlaf, das Seniorenzentrum ist ausgezogen. Bild: PD

Dass die Schülerzahlen steigen, damit hat Uzwil gerechnet. Doch sie übersteigen mittlerweile sogar das höchste Szenario, welches externe Fachleute vor wenigen Jahren errechnet hatten – um 100 Schülerinnen und Schüler. Das entspricht fast fünf Schulklassen.

Die hohe Bautätigkeit in der Gemeinde sei nicht der Grund für die ungenau Prognose, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt. «Unterschätzt haben die Fachleute offensichtlich den Generationenwechsel in den Quartieren. Senioren verlassen ihre Einfamilienhäuser, Familien mit Kindern nahmen und nehmen den Platz ein.» Zudem sei die erforderliche Schulhausfläche pro Schülerin und Schüler deutlich angestiegen.

«Erfreulich, auf der einen Seite», schreibt die Gemeinde. «Die andere Seite der Medaille: Schon heute ist der Schulraum in Uzwil deutlich zu knapp.» Über das Gemeindegebiet verteilt sind mehrere Provisorien in Betrieb. Die Bürgerversammlung genehmigte am Montag einen Kredit über 250'000 Franken, um ein weiteres an der Sonnenhügelstrasse einzurichten. Die Gemeinde teilt mit:

«Mit diesen Übergangslösungen können die dringendsten Bedürfnisse einigermassen abgedeckt werden. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.»

Volksabstimmung voraussichtlich im Sommer 2023

Eine Lösung für die Raumnot wäre ein neues Schulhaus. Bereits im September sagte Gemeindepräsident Lucas Keel gegenüber dieser Zeitung, dass das Haus Marienfried als Schulhaus dienen könnte. Diesen Herbst verliess das Seniorenzentrum Uzwil das bisher als Altersheim genutzte Gebäude.

Die Abklärungen zur Umnutzung biegen auf die Zielgerade ein. «Die Architekten werden demnächst ihre fertigen Ergebnisse und die Umbaukosten der Gemeinde präsentieren», heisst es im Mitteilungsblatt.

Das Haus Marienfried bietet Platz für acht Schulzimmer mit Gruppenräumen, eine Aula und einen Mittagstisch. Was der Standort nicht kann: Die Turnmöglichkeiten fehlen, auch Werken oder textiles Gestalten müssen in anderen Schulhäusern abgedeckt werden. Dabei hilft, dass der Standort Marienfried an die Schulanlage Kirchstrasse angrenzt.

Aufgrund der erwarteten Dimensionen dürfte eine Volksabstimmung für Erwerb und Umbau des Hauses erforderlich sein, sie könnte im Sommer 2023 erfolgen. Das Gebäude gehört dem Seniorenzentrum. Ab Sommer 2024 könnte dann umgebaut werden, wodurch das Schulhaus im August 2026 bereit für den Bezug wäre. «Der Fahrplan ist sportlich», schreibt die Gemeinde.

Erweiterung Herrenhof ist trotzdem nötig

Auch wenn aus dem Marienfried ein Schulhaus wird, braucht es die Schulraumerweiterung Herrenhof trotzdem. Die Bürgerversammlung genehmigte einen Kredit, damit nächstes Jahr die Detailplanung starten kann. Im Mitteilungsblatt heisst es:

«Die Gemeinde kann und will nicht ganze Generationen von Schulkindern in Containern beschulen.»

Eine Visualisierung der erweiterten Schulanlage Herrenhof aus dem Vorprojekt von 2019. Bild: PD

Durch das Marienfried können verschiedene Provisorien aufgehoben und die Klassen in ein «richtiges» Schulhaus gezügelt werden. Zudem muss während der Bauarbeiten im Herrenhof für fünf Klassen zusätzlich irgendwo Raum gefunden werden. «Diesen Raum gibt es nicht, er müsste wiederum mit Containern gelöst werden», schreibt die Gemeinde. «Das Haus Marienfried kann diese Funktion übernehmen.»

Ein Ende der steigenden Schülerzahlen sei nicht in Sicht. Beispielsweise starte 2026 ein sehr grosser Jahrgang mit über 190 Kindern im Kindergarten, üblich seien derzeit rund 150 Kinder. Das erfordere zusätzliche Kindergartenklassen, zeitverschoben auch zusätzlichen Schulraum. «Der Trend zeigt weiter nach oben.»