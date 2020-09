Niederuzwil: Unfall zwischen Velofahrer und Fussgänger Aus bisher unbekannten Gründen kollidierte in Niederuzwil ein 13-jähriger Velofahrer mit einem 55-jährigen Fussgänger. Letzterer musste ins Spital gebracht werden.

Bei dieser Verzweigung kam es zum Zusammenstoss zwischen einem Velofahrer und einem Fussgänger. Bild: Kapo SG (Niederuzwil, 8. September 2020)

(kapo/rus) Am Dienstagabend kollidierte ein 13-jähriger Velofahrer auf der Bienenstrass ein Niederuzwil mit einem Fussgänger. Der Bub fuhr gemäss Angaben der Kantonspolizei St.Gallen mit seinem Velo in Richtung Bankstrasse. Beim Abbiegen in die Wespiwiese kollidierte er aus bisher unbekannten Gründen mit einem 55-jährigen Fussgänger, der der Strasse entlangging. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen. Er wurde von der Rettung ins Spital gebracht.