Niederuzwil «Landhaus» wird zum «Grand Hotel Mediterraneo» – neue Pächter setzen auf mediterranes Flair Nach kurzem Unterbruch wird das Niederuzwiler Gasthaus «Landhaus» von neuen Pächtern weitergeführt. Geschäftsführer ist Sami Redjepi und auf der Menükarte stehen südländische, aber auch gutbürgerliche Speisen.

Geschäftsführer Sami Redjepi (links) und Küchenchef Beri Berisha. Bild: Philipp Stutz

Das «Landhaus» in Niederuzwil hat einen Pächterwechsel zu verzeichnen. Das Gasthaus nennt sich neu Grand Hotel Mediterraneo und wird als Ristorante und Pizzeria weitergeführt. «Unser kulinarisches Schwergewicht liegt auf Pizza, Pasta, Fleisch und Fisch», sagt Geschäftsführer Sami Redjepi. Aber auch gutbürgerliche einheimische Speisen wie Cordon bleu oder Zürcher Geschnetzeltes zählen zum Angebot. Ausserdem kann der Gast täglich aus drei Mittagsmenüs auswählen.

Intérieur präsentiert sich neu

Das Intérieur hat sich verändert. Der grosse Saal ist umgestaltet worden und dient nun alleine als Restaurant. Hier befindet sich der Pizzaofen. Auch der Hotelbetrieb mit 25 Zimmern wird weitergeführt.

Sami Redjepi verfügt über Erfahrungen in der Gastronomie. So hat er unter anderem während zehn Jahren das Restaurant La Taverna in St.Gallen geführt und 14 Mitarbeiter beschäftigt. «Unser Ziel besteht darin, im Restaurant ein mediterranes Ambiente zu schaffen», betont der Kosovare. Zum Team zählen vier Mitarbeiter und eine Aushilfskraft. Redjepi weist darauf hin, dass «Pizza über die Gasse» zu einem günstigen Preis angeboten wird. Und dass nach einem Menü ein Digestif offeriert wird.

«Bei unseren Pizzen achten wir darauf, dass sie leicht, bekömmlich und nicht fettig sind, sondern durch Qualität bestechen», betont Redjepi. Pastagerichte seien ausser der Penne alle hausgemacht. Die neuen Gastgeber im «Landhaus» sind an einem langen Engagement interessiert. «Ich glaube, wir befinden uns am richtigen Ort und an der richtigen Adresse», stellt Redjepi fest.

Ein Haus mit Tradition

Das «Landhaus» ist ein traditionsreiches Lokal mit einer wechselvollen Geschichte. In der Vergangenheit hat es verschiedene Pächter- und Besitzerwechsel gegeben. Trotz ausgezeichneter Küche und freundlichem Personal blieb beim letzten Pächter der erwünschte Umsatz aus, was ihn zur Aufgabe zwang. Die äusseren Umstände blieben ungünstig, was unter anderem auf die einschneidenden Massnahmen während der Coronapandemie zurückzuführen war, von der die Gastronomie besonders stark getroffen wurde.

Legendär war das frühere Wirtepaar Hedi und Köbi Hollenstein, das dem Gasthaus während vieler Jahre den Stempel aufgedrückt hat. Erwähnenswert ist, dass der Gasthof vor vielen Jahren einer Feuersbrunst zum Opfer fiel und danach stilgetreu wieder aufgebaut wurde