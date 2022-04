Niederuzwil Lärmschutzwände entlang der Autobahn könnten etwa 2500 Anwohner spürbar entlasten – zahlen müsste aber die Gemeinde In einigen Niederuzwiler Quartieren wird die Lärmbelastung durch die Autobahn als zu hoch empfunden, weshalb sich die Gemeinde mit möglichen Massnahmen beschäftigt. Eventuell könnten Lärmschutzwände mit dem Bau der regionalen ARA verbunden werden.

Blick auf die Autobahn und die Niederuzwiler Siedlungsgebiete. Bild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

«Ein wirkungsvoller Lärmschutz ist möglich», heisst es im neuen «Uzwiler Blatt». Die Gemeinde skizziert dort Möglichkeiten, wie die Lebensqualität in Quartieren entlang der Autobahn erhöht werden könnte. Damit erfüllt der Gemeinderat einen Auftrag der Bürgerschaft. Vor einem Jahr hatte die FDP an der Bürgerversammlung den Gemeinderat aufgefordert, über Lärmschutzmassnahmen an der Autobahn zu berichten. Der Antrag wurde angenommen.

Der von der Autobahn ausgehende Lärm im Bereich Niederuzwil überschreitet die Vorgaben der Lärmschutzverordnung nicht, weshalb der Bund als Eigentümer der Strasse nicht aktiv wird. Die Gemeinde müsste daher die Lärmschutzmassnahmen selbst bezahlen.

1969 wurde die Gemeinde Uzwil ans Nationalstrassennetz angeschlossen. Damals war das Verkehrsaufkommen sehr bescheiden, wie diese Bild aus dem Jahr 1971 zeigt. Bild: PD/Jack Tanner

Geprüfte Variante würde ungefähr 6,4 Millionen Franken kosten

Eine Möglichkeit wäre es, den Bau von Lärmschutzwänden mit dem Bau der Zulaufkanäle für die geplante regionale ARA zu verbinden. Im Bereich des Dorfes Niederuzwil führt der geplante neue Kanal entlang der Autobahn.

Im Auftrag der Gemeinde Uzwil hat ein Ingenieurbüro eine Lärmschutzwand von der ARA bis zur Sportanlage Rüti (1200 Meter) und vom Fliegenweg bis zur Glatt (330 Meter) geprüft. Als Bestvariante wurde eine Lärmschutzwand mit drei Metern Höhe beurteilt. Sie dürfte Kosten von rund 6,4 Millionen Franken verursachen, bei einer Kostengenauigkeit von plus/minus 30 Prozent.

Die Lärmschutzwand entlang der Autobahn A13 zwischen Rheineck und St. Margrethen. Bild: Urs Bucher

Die Datenmodelle kommen zum Schluss, dass durch die beiden Lärmschutzwände etwa 2500 Einwohnerinnen und Einwohner von Niederuzwil um mindestens fünf Dezibel und damit spürbar von Autobahnlärm entlastet würden. Zum Vergleich: Eine Reduktion um drei Dezibel entspricht einer Halbierung des gemessenen Lärms.

Die Weiterbearbeitung der Thematik ruht aber nun vorerst, bis die Bürgerschaften der Region über die regionale ARA Thurau und damit auch über die Zulaufbauwerke entschieden haben. (gk/lsf)