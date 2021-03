Niederuzwil Erwartungen nicht erfüllt Nach dem Weggang des Pfarrers der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil bleiben viele Fragen offen. Ein Kommentar von Redaktor Philipp Stutz. Philipp Stutz Hören Merken Drucken Teilen

Vakanzen in der Kirchenvorsteherschaft, die trotz intensiver Suche und einem verzweifelten Appell an der Bürgerversammlung nicht behoben werden konnten. Unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung der Kirchenmusik, die vor zwei Jahren in der Freistellung der Organistin geendet hatten. Und nun die Kündigung von Pfarrer Lars Heynen, der sein Amt nach nur einjähriger Tätigkeit aufgibt und eine neue Stelle in der Hafenstadt Romanshorn antreten wird. Die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil kommt nicht zur Ruhe. «Wir sind einem Sturm ausgesetzt», hat Kirchenpräsident Valentin Arnold die derzeit verworrene Situation skizziert.

Die Erwartungen waren gross, dass die näheren Gründe über den Weggang des Pfarrers an der Bürgerversammlung dargelegt würden. Doch Kirchbürger wurden enttäuscht. Weder Kirchenvorsteherschaft noch Pfarrer wollten Auskunft über die Hintergründe der Demission geben. Was es mit den erwähnten «strukturellen Problemen» und «Reibungspunkten» genau auf sich hat, bleibt unklar. Immerhin wurde der Vorwurf des Mobbings von beiden Seiten entkräftigt. Wert wurde auch darauf gelegt, dass die Zusammenarbeit der beiden Pfarrer gut funktioniert habe.

Die Kirchenvorsteherschaft hat sich selbstkritisch gezeigt, gestand Fehler ein und gelobte Besserung. Wichtig ist nun, dass sie Transparenz schafft und offen kommuniziert. Ansonsten lässt man Spekulationen freien Lauf. Kein gutes Omen in einer Zeit, in der immer mehr Personen der Kirche den Rücken zuwenden.