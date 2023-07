Niederuzwil Das «Landhaus» ist wieder offen – die neue Pächterin Muabere Ajrizi setzt auf eine durchmischte Küche Nach längerem Unterbruch hat das traditionelle Niederuzwiler Gasthaus den Betrieb wieder aufgenommen. Die neue Pächterin hat Erfahrung in der Gastronomie und hat das Lokal aufgepeppt.

Muabere Ajrizi ist neue Pächterin im Niederuzwiler «Landhaus». Bild: Philipp Stutz

Das «Landhaus» an der Niederuzwiler Bahnhofstrasse hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In jüngster Vergangenheit hat es verschiedene Pächter- und Besitzerwechsel gegeben. Das Restaurant ist seitdem während eines Jahres leer gestanden.

Das «Landhaus» ist ein traditionsreiches Lokal. Legendär war das frühere Wirtepaar Hedi und Köbi Hollenstein, das dem Gasthaus während Jahren den Stempel aufgedrückt hat. Erwähnenswert ist, dass der Gasthof in den Siebzigerjahren einer Feuersbrunst zum Opfer fiel und danach stilgetreu wieder aufgebaut wurde.

Nun unternimmt Muabere Ajrizi, die mit ihrer Familie schon seit vielen Jahren in der Region Uzwil ansässig ist, einen neuen Anlauf, dem Gastronomiebetrieb frisches Leben einzuhauchen. «Ich lege Wert auf eine angenehme Atmosphäre. Freundliche Bedienung ist für mich oberstes Gebot», sagt die neue Pächterin. Rückhalt erhält sie durch ihre Familie.

Der Gasthof Landhaus zählt zu den traditionsreichen Restaurants in Niederuzwil. Bild: Philipp Stutz

So hat ihre Schwester mitgeholfen, das Restaurant etwas aufzupeppen. Dazu zählen neue Vorhänge, Blumen und Läufer auf den Tischen, und auch die Holzbänke sind abgeschliffen worden. Ajrizis Söhne sind als Treuhänder tätig und unterstützen sie unter anderem in der Buchhaltung. Im vorderen Teil des Restaurants befindet sich nach wie vor der Stammtisch. Auch sollen hier künftig Darts und Tischfussball gespielt werden. Im hinteren Teil werden À-la-carte-Gerichte serviert.

Vereine sind ebenso willkommen wie Jassrunden. Und der unterteilbare Saal bietet Platz für weitere Anlässe wie etwa Leidmahle. Ihr schwebt vor, an Wochenenden musikalische Events durchzuführen.

Muabere Ajrizi setzt auf eine durchmischte Küche. «Ich koche aus Leidenschaft», betont die neue Wirtin, die Erfahrungen in der Gastronomie vorweisen kann. So war sie im Sportcenter Sonnmatt in Rickenbach tätig gewesen. Darauf folgten Anstellungen in der Aranda-Bar und Pizzeria in Bazenheid, im Espressobuffet am Wiler Bahnhof und zuletzt als Geschäftsführerin in einem Bistro-Restaurant in Embrach. Die Zimmer im Gasthaus sind zurzeit alle belegt. Das Restaurant ist vorerst ab 17 Uhr geöffnet.