Niederstetten: Vier Tonnen schwere Anbaugeräte gestohlen In der Nähe von Henau in der Gemeinde Uzwil haben Unbekannte zwei schwere Baugeräte für Bagger im Wert von 10'000 Franken gestohlen.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nach den Dieben. Symbolbild: Kapo

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Werkareal an der Salenstrasse in Niederstetten eingebrochen. Sie öffnete gewaltsam ein Tor und verschaffte sich so Zutritt zum Areal. Laut Polizeiangaben stahl sie zwei Anbaugeräte für einen Bagger im Wert von über 10'000 Franken. Auf Grund des Gesamtgewichts von vier Tonnen dürfte sie diese mit einem grösseren Fahrzeug wegtransportiert haben. (red)