NIEDERLAGEN Alex Frei zum missglückten Saisonstart des FC Wil: «Ich mache mir keine grossen Sorgen» Zwei Spiele, null Punkte, sechs Gegentore: Der FC Wil hat die ersten beiden Spiele der neuen Challenge-League-Saison in den Sand gesetzt. Trainer Alex Frei zu den Gründen, zur defensiven Anfälligkeit und zu möglichen Transfers.

Alex Frei hat sich den Saisonstart mit dem FC Wil anders vorgestellt. Bild: Marc Schumacher, Freshfocus

Während der FC Wil in der vergangenen Saison nach zwei Spielen das Punktemaximum auf dem Konto hatte, steht er nun nach zwei Partien noch ohne Zähler da. Zuerst die bittere 2:3-Heimniederlage nach einer 2:0-Führung gegen Super-League-Absteiger Vaduz, am Freitagabend nun die 1:3-Niederlage im Regio-Derby auswärts gegen den FC Winterthur. Hatten sich die Äbtestädter gegen Vaduz noch zahlreiche Chancen erspielt, so waren Möglichkeiten auf der Schützenwiese rar.

Alex Frei, zwei Spiele, null Punkte: Das ist ein Fehlstart.

Ein Fehlstart wäre es, wenn wir sang- und klanglos beide Spiele verloren hätten, wenn wir die Fitness nicht hätten und wenn wir spielerisch keine Lösungen finden würden. Das ist aber nicht der Fall. Ich mache mir keine grossen Sorgen. Ich mache mir aber Gedanken, wie wir das Offensivspiel verbessern können. Und auch, wie wir die Abwehr stärken. Sechs Gegentore in zwei Spielen sind zu viele.

In Winterthur war man vorne ziemlich harmlos, gegen Vaduz hinten anfällig. So wird es trotz guten Ansätzen schwierig.

Im Fussball sind die 60 Meter in der Mitte Geplänkel. 20 Meter in der Defensive und knapp 30 Meter in der Offensive sind jene Orte, wo sich der Fussball entscheidet. Dort hebt sich ein Spieler vom Durchschnitt ab. Es war in Winterthur ein guter Auftritt, aber wir bekommen zu viele Gegentreffer. Es gibt Tore, die wir anders verteidigen müssen. Der Ursprung ist aber schon weiter vorne.

Vor der Saison herrschte Aufbruchstimmung. Ist diese nach den zwei Niederlagen bereits dahin?

Nein. Wir haben gute Ansätze drin. Die Spieler haben sich in Winterthur einmal mehr nicht belohnt, auf der Schützenwiese mit einem Tick weniger Aufwand als gegen Vaduz. Nochmals: Ich mache mir zum heutigen Zeitpunkt keine Sorgen, dass wir nicht wieder in die Spur finden werden. Schon am Samstag gegen Yverdon.

Muss noch nachgerüstet werden auf dem Transfermarkt?

Wir haben immer betont, dass wir die Augen offenhalten. Ich habe aber vollkommenes Vertrauen in die Spieler, die hier sind. Sie wissen aber auch um ihre Rolle. In dieser gilt es, sich zu zeigen, sich zu wehren, sich aufzudrängen. Und das jede Woche.