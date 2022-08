Niederhelfenschwil «Wir wollen ihre Ideen hören», sagt Schulratspräsidentin Fabienne Stähelin zum Thema Schulraumentwicklung in der Gemeinde Alle Schulgebäude in der Gemeinde Niederhelfenschwil haben Sanierungsbedarf. Zudem ist der Platz in allen Schulhäusern eng geworden. Schul- und Gemeinderat suchen nach Lösungen und wollen die Bevölkerung dazu einbinden.

Schulrat Roland Zwick, Schulleiterin Barbara Rüthemann, Gemeindepräsident Peter Zuberbühler und Schulratspräsidentin Fabienne Stähelin (von links) standen den Anwesenden Red und Antwort. Rechts ist Ralph Dietsche, der den Abend moderierte. Bild: Zita Meienhofer

«Die Schule braucht mehr Platz.» Eine Aussage, die in der Gemeinde Niederhelfenschwil in den vergangenen Monaten immer einmal wieder zu hören war und darin gipfelte, dass auf dem Schulareal in Zuckenriet in kürzester Zeit ein Schulprovisorium erstellt werden musste. Die Schülerzahl in Zuckenriet erhöhte sich vom vergangenen zum aktuellen Schuljahr um 14 Kinder.

Doch nicht nur die Entwicklung der Schülerzahlen – in Niederhelfenschwil sind sie zwar konstant und in Lenggenwil eher abnehmend – bewogen den Schulrat, sich dem Thema Schulraumentwicklung anzunehmen. Ebenso dringend wie der Raum- ist der Sanierungsbedarf. Alle Schulhäuser in den drei Dörfern sind zwischen 1903 und 1976 erstellt worden.

In den Folgejahren wurde nur, wenn dringend, saniert. Zudem wurde bei Platznot an die bestehenden Liegenschaft angebaut oder aufgestockt. Einziges Gebäude neueren Datums ist der Kindergarten von Lenggenwil (1996).

Der Platz wird knapp, eine Lösung ist dringlich

Fabienne Stähelin, Präsidentin Schulrat Niederhelfenschwil. Bild: Zita Meienhofer

Bereits im 2019 sei eine Grundlage für eine Strategieentwicklung zur Schulraumentwicklung entworfen worden, erklärte Schulratspräsidentin Fabienne Stähelin. Dann folgten Pandemie und Wechsel bei den Behörden. Nun wolle man vorwärtsmachen, wiederholten Stähelin und Gemeindepräsident Peter Zuberbühler am Informationsabend immer einmal wieder.

Das Kernteam mit Fabienne Stähelin, Schulrat Roland Zwick, Schulleiterin Barbara Rüthemann, Fabienne Hälg (Leiterin der Schulverwaltung), Gemeindepräsident Peter Zuberbühler, Marvin Flückiger (Leiter Ratskanzlei) sowie Benjamin Sanner von Trunz+Partner AG, Henau, hat vier Varianten ausgearbeitet.

Allerdings wurden die Ideen des Kernteams am Informationsabend nicht vorgestellt – was einige Anwesende überraschte. Sie wollten Lösungen sehen. Einziger Punkt, der bereits klar kommuniziert wurde: Die Kindergärten bleiben in den Dörfern.

Kernteam will Ideen und Wünsche hören

Vielmehr wollte das Kernteam von den Anwesenden – das waren etwa 40 Personen – ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche hören. Der erste Votant stellte seine bereits schon konkrete Gedanken zur Lösung des Problems vor. Er schlug vor, auf dem Areal der Oberstufenschule Sproochbrugg – dort ist die Gemeinde im Besitz von Land – ein Schulhaus für die Fünft- und Sechstklässler aller drei Dörfer zu erstellen. Die Erst- bis Viertklässler bleiben in den Schulhäusern der einzelnen Dörfern.

Nach seiner Ansicht müssten der Schulbetrieb sowie auch der Aufenthalt der Primar- und Oberstufenschüler strikt getrennt sein. Ebenso ist er der Ansicht, dass mit dem guten Radwegnetz der Gemeinde der Schulweg in diesem Alter möglich sein müsste. Dieser einen konkreten Idee folgten aus dem Plenum nur noch Fragen um die Terminplanung, Raumwünsche von Vereinen sowie Hinweise, worauf zu achten sei.

Im Budget 2023 sollte der Planungskredit enthalten sein

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident Niederhelfenschwil. Bild: PD

Letztlich wurden die Anwesenden aufgerufen, auf einem Fragebogen ihre Vorstellungen zur Problemlösung anzukreuzen: Sanierung, Erweiterung, Neubau, Fusion oder Kooperation. Zudem hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich für die Teilnahme in der Begleitgruppe für die Weiterentwicklung vorliegender Strategien zu melden. Diese tagt erstmals am 20. September, abends. Die Schulratspräsidentin wie auch der Gemeindepräsident hegen die Hoffnung, dass das Budget 2023 den Planungskredit beinhalten wird.